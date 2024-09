«La cucina mi ha salvato la vita» 

La cucina come terapia. Per sentire meno i dolori, per non pensare negativo.

Per la cuoca Marcella Frau il cibo è stato la sua salvezza, una forza strepitosa nata quando «un’ombra nera» improvvisamente si è presentata. Ma anche quando i capelli ormai erano solo un ricordo per via della chemioterapia, necessaria per curare un tumore al seno.

La chef, titolare del ristorante “Era ora”, ad Arborea, è una delle tante donne sarde che ha deciso di farsi curare lontano dall’Isola, a Milano, all’Istituto europeo oncologico.

Ospedale al quale la chef da tempo destina dei fondi per la ricerca grazie a pranzi “speciali”.

La storia

L’odissea di Marcella Frau è iniziata quattro anni fa, nel dicembre del 2020. «Mi sono accorta di avere una piccola “nocciolina” al seno. Dopo i primi accertamenti è arrivata la diagnosi: durissima. Il mio tumore era piccolo ma aggressivo, dovevo iniziare subito la chemio. E così ho fatto, all’ospedale di Decimomannu. Inizialmente c’era la certezza di poter morire dopo pochi mesi, poi ho cercato di reagire». Una “rinascita” grazie alla cucina. «Non ho mai smesso di lavorare. Il lunedì, giorno di chiusura del mio locale, facevo la chemio e il martedì ero ai fornelli».

L’anno dopo è arrivata l’operazione: «Qualcosa mi diceva però che dovevo affidarmi ai medici dello Ieo, senza perdere tempo e senza attendere attese infinite. Sapevo che stavo facendo la scelta giusta. A Milano sono stata operata e sempre lì ho deciso poi di effettuare la radioterapia, visto che ci sono i migliori strumenti al mondo».

Le donazioni

Marcella Frau non ha mai dimenticato lo Ieo. E così da due anni organizza un evento solidale per sostenere chi era riuscito a curarla. «Organizziamo, con amici chef e camerieri, pranzi speciali utili per raccogliere fondi da destinare allo Ieo per la ricerca e la prevenzione - racconta - L’ultimo è andato in scena pochi giorni fa: siamo riusciti a raccogliere 4.350 euro. Gli chef hanno cucinato gratuitamente, come non hanno preso un centesimo i camerieri. Per sostenere la causa della lotta ai tumori femminili tutti i prodotti utilizzati sono stati donati dalle aziende locali: un gesto che mi ha riempito di gioia, che può fare la differenza».

Per l'occasione era presente anche Viviana Galimberti, autrice della scoperta del “linfonodo sentinella” e direttrice della divisione senologica allo Ieo. Ma anche Daniele Farci, responsabile del reparto Oncologico della Piccola casa di cura di Decimomannu.

RIPRODUZIONE RISERVATA