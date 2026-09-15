La cucina fluminese trionfa alla kermesse “Cuochi in piazza” 

Festa per il primo premio nel concorso “Cuochi in piazza”, della rassegna Italia e Regioni 2026. A conquistarlo è stata l’associazione Aps Flumini Major, che nei giorni scorsi a Castrovillari in Calabria ha preso parte alla kermesse nazionale organizzata dalla Federazione italiana tradizioni popolari (Fitp). «Siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo raggiunto – spiga Maria Efisia Lecca, presidente del sodalizio fluminese – perché oltre ad essere inaspettato, si tratta di un premio conquistato dopo anni di nostra assenza dalla rassegna nazionale e alla quale quest’anno abbiamo voluto nuovamente partecipare, raggiungendo la prima posizione nella categoria riservata ai piati tipici tradizionali». Il piatto che ha conquistato i palati della giuria è il tradizionale “Maccarroisi de busa” condito con il sugo a base di carne di cinghiale, tipico della tradizione fluminese. «Voglio ringraziare il gruppo Flumini Major – conclude Maria Efisia Lecca – per la partecipazione e l’impegno dimostrato nella rassegna Italia e Regioni 2026. Il primo premio conquistato è il frutto della collaborazione di tutto il gruppo. Speriamo di raggiungere altri importanti risultati nelle prossime edizioni».

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