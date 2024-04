«La cronoscalata? La ospitiamo noi» 

Doppia raccolta di firme a Burcei per dire sì e no alla cronoscalata, con polemiche e comunicati che piovano da tutte le parti. E, intanto, arriva la proposta della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda che ha già avuto un primo contatto con l’Aci per proporre un nuovo tracciato della cronoscalata a Geremeas, lungo la Provinciale 17 da Terra Mala a Torre delle Stelle. La sindaca si dice pronta a collaborare in tutto e per tutto con l’Acied è pronta anche ad organizzare, a fine gara, una serata al parco di Torre delle Stelle, mettendo sul piatto i prodotti tipici di Maracalagonis. Un tracciato che dispone anche di strutture ricettive e parcheggi per le partenze e l’arrivo.

La proposta

«Ho avuto - ha detto Fadda - un primo contatto con l’Aci: i problemi non mancherebbero visto che il tracciato non è collaudato. Ma io sono fiduciosa. Con la buona volontà e con le idee chiare, si può fare visto che alla manifestazione mancano cinquanta giorni. Perdere questa corsa sarebbe un peccato, un grosso errore vista la visibilità che una gara nazionale come questa può avere sul territorio. Attendo solo la comunicazione ufficiale dell’Aci. A spingermi di fare questo passo sono stati tantissimi cittadini di Maracalalagonis e di altri centro vicini. Il tracciato che propongo va dal chilometro 16,500 in territorio di Maracalagonis al chilometro 27, territorio di Sinnai».

Il percorso

Sono dieci chilometri di strada panoramica, montuosa, turistica e per di più con la nuova Statale 125, darebbe continuità al traffico, non creerebbe nessun tipo di disturbo al traffico e isolamento di nessun tipo, ai residenti della zona. «Non solo - aggiunge Fadda - quella che propongo sarebbe una cronoscalata automobilistica in salita molto apprezzata e partecipata dai cittadini dei Comuni vicini e dai turisti:, favorirebbe molte attività nel settore turistico alberghiero di Maracalagonis e Sinnai. Saremmo orgogliosi di ospitare una manifestazione come questa. Rimango in attesa di eventuali sviluppi sulla proposta alternativa e attendo risposte ufficiali al comunicato che ho già inviato all’Aci e a tutti gli altri interessati. Proprio dall’Aci mi sono state già avanzate perplessità. Ma io ci spero».L’Aci ha già fatto cadere un’altra proposta avanzata dal sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda sulla vecchia 125 con la corsa da S’Acu e s’angelu a Campuomu. Tracciato non collaudato, come quello di Geremeas. Presto dovrebbe esserci l’annunciato incontro fra i sindaci e il prefetto. Ma bisogna far presto.

