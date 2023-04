«La cronaca giornalistica, secondo noi» 

Una riflessione sugli studenti pendolari, corredata di interviste a ragazzi che si giocano mezza giornata sugli autobus per rivendicare nei fatti il diritto allo studio. Uno sguardo sui social media con la competenza generazionale che fornisce l’essere giovani nel 2023 ma anche con la preoccupazione di chi sa di poter essere travolto in qualunque momento dall’onda lunga della Rete. Un progetto per un magazine di approfondimento culturale con una grafica raffinata e intelligente. E ancora, un video politico che gioca sui tempi sfalsati di discorsi di propaganda con una sorta di potente piano sequenza.

Poi una serie di fotografie che raccontano pezzi di vita di chi sta dietro l’obiettivo più che concentrarsi sull’oggetto, accompagnate da due liste su film e musica fondamentali. Per finire un ragionamento fra l’economico e il cool sul mondo delle sneakers, quelle che una volta si chiamavano scarpe da tennis e da anni ormai esercitano un’attrazione fatale sull’esercito dei consumatori.

Gli studenti del Liceo Artistico Foiso Fois hanno declinato così il senso di due chiacchierate, nella redazione de l’Unione Sarda, con giornalisti e social media manager de L’Unione Sarda. Quasi un eccellente “compito a casa” che voleva restituire qualità nell’informazione e rivendicava però la freschezza della formula scelta. Gli studenti utilizzeranno ora le (eccellenti) competenze per la costruzione di un magazine scolastico concepito come un omaggio alle grafiche anni ‘70. (l.p.)

