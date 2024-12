La crociata del sindaco contro Abbanoa 

«Chiedo ai sindaci dei Comuni che come il nostro subiscono quotidianamente i disservizi creati da Abbanoa di unire le proprie forze: non è più tollerabile sopportare una situazione simile». Parte da Capoterra la crociata contro il gestore unico di acque e fognature: il sindaco, Beniamino Garau, punta il dito contro un servizio che dallo scorso aprile si è dimostrato carente soprattutto dal punto di vista delle manutenzioni.

I disservizi

«Strade distrutte, acqua che sgorga da sotto l’asfalto per giorni senza che nessuno intervenga, siamo stanchi di questa situazione – accusa Garau –, a nulla servono le pec per segnalare i disservizi o le sanzioni contro i ripristini stradali che rendono pericolosa la viabilità, Abbanoa continua a offrire ai cittadini un servizio non all’altezza di quanto pagano i cittadini». Per toccare con mano le condizioni delle reti idriche cittadine – che Abbanoa ha ereditato otto mesi fa dal Comune – basta fare un giro in centro o nelle periferie. Fiumi d’acqua che scorrono da sotto l’asfalto, voragini che minano la sicurezza di pedoni e ciclisti, ripristini stradali non eseguiti ad opera d’arte: il problema del sistema idrico di Capoterra parte da lontano, ed è chiaro che per venirne a capo occorrerà tempo e parecchi milioni di euro. «Via Assisi è solo una delle tante strade della vergogna – dice Garau –, da sotto il manto stradale l’acqua continua a sgorgare senza che nessuno intervenga. La Regione deve prendere atto che il servizio offerto da Abbanoa non funziona, se non verremo ascoltati siamo pronti a percorrere altre vie». Per Garau, inoltre, appare come una beffa il fatto che Abbanoa debba ancora al Comune 190mila euro per i costi di voltura sostenuti al momento del cambio di gestione: «Non so quando riusciremo ad avere indietro quei soldi, ma intanto chiediamo – visto che continuano a dimostrare di non essere in grado di garantire un servizio di manutenzione adeguato – di fare da noi per evitare questi i ripetuti disservizi».

La replica

Pronta la replica di Abbanoa, che in una nota chiarisce la situazione: «Verificheremo le segnalazioni del Comune e daremo riscontro. Stiamo gestendo la rete idrica di Capoterra da appena 8 mesi, facendo i conti con una situazione critica ereditata e che tiene costantemente impegnate le nostre squadre. Erano ben note le condizioni critiche in cui ci è stata consegnata la rete come riconosciuto dallo stesso Comune nei documenti relativi al passaggio. Fin da subito è emersa la necessità di interventi per diversi milioni di euro. Le reti consegnate dal Comune sono state realizzate in passato con materiali ormai inadeguati e manca una distrettualizzazione delle varie zone del centro abitato».

