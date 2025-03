«La Croce Verde ha bisogno di voi» 

«Serramannesi, aiutateci. Non ce la facciamo più: servono forze nuove». È questo l’appello del nuovo consiglio direttivo della Croce Verde di Serramanna, l’associazione di volontari che da 33 anni aiuta chi ne ha bisogno in paese e non solo.

La richiesta

«Facciamo parte di quel ramo della sanità che non è coperta dal servizio del 118 e che non ha assistenza. Svolgiamo i servizi che vengono definiti “programmati”, ossia dimissioni e visite – dice a nome del direttivo il nuovo presidente Alberto Mulas –. In questo momento ci manca un mezzo (quello del trasporto disabili) quindi dobbiamo usare le ambulanze per tutti gli spostamenti. Ci è capitato di arrivare fino a Olbia, persino tre volte in sette giorni per un paziente che deve fare un tipo particolare di terapia. Ce la stiamo mettendo tutta, ma i serramannesi ci diano una mano per tenere in piedi l’associazione che ha 33 anni di vita, abbiamo tutte le intenzioni di farla proseguire, qualche giovane si sta affacciando, ma dovrebbero essere più costanti. Capiamo le esigenze di chi lavora e di chi ha problemi nel trovare tempo libero rispetto ai pensionati, ma diventa davvero troppo impegnativo gestire quattro mezzi con poche persone».

Il direttivo è stato eletto lo scorso 23 febbraio ed è composto, oltre che da da Alberto Mulas, da Pablo Meloni (vice presidente), Marino Carcangiu (tesoriere), Lorella Boassa (segretaria), Antonella Melis (direttore dei servizi), Luca Spiga e Fulvio Lilliu. Sono circa 50 i soci all’attivo, ma per i servizi offerti, che vengono richiesti sempre con maggior frequenza, sono comunque pochi. Tra l’altro, la Croce Verde assicura l’assistenza per feste e manifestazioni sportive che senza il presidio medico non si potrebbero fare. «Facciamo circa 500 servizi all’anno – interviene Marino Carcangiu, settantenne e volontario da ben 14 anni – abbiamo installato quattro defibrillatori pubblici e avviato a Serramanna il progetto di “comune cardioprotetto” formando oltre 200 cittadini. Ci sono diversi episodi che ci ripagano delle fatiche, ci commuovono e ci motivano per continuare a fare volontariato. Un esempio su tutti? – continua Carcangiu – La famiglia di una persona deceduta che sul necrologio ha fatto scrivere “non fiori, ma opere di bene: fate donazioni alla Croce Verde”. Ci hanno dimostrato l’apprezzamento per quel che facciamo».

Il sostegno

I volontari non hanno un tariffario, ma si affidano al buon cuore dei cittadini. «C’è chi ci dice di non poter dare nulla, ma magari chi viene dopo offre più di quanto dovrebbe e così compensiamo». I turni si fanno in base alle esigenze. «Purtroppo in passato ci è capitato anche di dire qualche no ma facciamo davvero i salti mortali soprattutto per i serramannesi anche perché, oltre al contributo comunale, viviamo per il 95% dei loro contributi attraverso le questue e il 5 per mille di circa 530 cittadini», conclude Mulas.

RIPRODUZIONE RISERVATA