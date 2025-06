La Croce rossa: «Gaza è un inferno» 

Tel Aviv. Gaza è «l’inferno sulla terra», il luogo dove «l’umanità sta fallendo». La sofferenza della popolazione palestinese, ha denunciato la presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa Mirjana Spoljarić alla Bbc, ha superato «ogni standard legale, morale e umano». Tanto da far valutare al governo britannico - tra i primi ad aver alzato la voce con Israele nelle scorse settimane, arrivando a sospendere i negoziati per un accordo di libero scambio - nuove sanzioni contro lo Stato ebraico, insieme agli alleati. Mentre il Consiglio di sicurezza dell’Onu è chiamato a votare - per la prima volta dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca - su una risoluzione che chiede il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e l’accesso umanitario a Gaza. Ma di fronte alle minacce di sanzioni, e alla decisione della Spagna di revocare un maxi contratto di armamenti, il ministero della Difesa israeliano ha fatto sapere che nel 2024 le esportazioni di armi da parte dello Stato ebraico hanno raggiunto un livello record di oltre 14,7 miliardi di dollari, con un forte aumento delle armi destinate agli Stati arabi del Golfo.

Annunciando l’iniziativa alla Camera dei Comuni durante il question time, il premier britannico Keir Starmer ha definito le azioni israeliane come «spaventose, controproducenti e intollerabili». «Voglio essere assolutamente chiaro sulla necessità di tornare a un cessate il fuoco. Occorre che gli ostaggi detenuti da lungo tempo siano rilasciati e c’è disperata necessità che più aiuti entrino a Gaza rapidamente e in grande quantità», ha sottolineato Starmer all’indomani della strage vicino al centro di distribuzione dell’ong israelo-americana Gaza Humanitarian Foundation (la sola autorizzata a operare), nei pressi di al Mawasi, nel sud della Striscia, dove 27 persone sono rimaste uccise da spari dell’esercito israeliano contro individui definiti “sospetti” e “minacciosi”. Sempre da Londra, il viceministro agli Esteri Hamish Falconer ha criticato il sistema di aiuti della Ghf come «disumano» e chiesto che il governo Netanyahu ripristini «immediatamente» le condizioni per consentire «all’Onu e ai suoi partner» di tornare a distribuire «aiuti su larga scala» nella Striscia. La Gaza Foundation ha intanto annunciato di aver sospeso per un giorno la distribuzione degli aiuti per permettere di svolgere le attività logistiche per accogliere un maggior numero di persone ai propri centri.

