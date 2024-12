La croce dei detenuti apre la Porta Santa «Un 2025 di speranza» 

Il tramonto dorato che illumina lo stagno di Santa Gilla e tinge i monti di Capoterra è stato il silenzioso spettatore di un momento storico e spirituale a Cagliari. Una folla di oltre tremila fedeli, di ogni età e provenienza, si è radunata davanti al santuario di Sant’Ignazio da Laconi per vivere insieme l’inizio dell’Anno Santo.

Il messaggio

La città ha risposto con devozione al richiamo del Giubileo 2025, inaugurato con un’intensa celebrazione guidata dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, sotto il segno del motto scelto da Papa Francesco: “Pellegrini di speranza”. Tra canti liturgici e momenti di profondo raccoglimento, il messaggio di speranza si è fatto vivo nel cuore dei presenti, che in processione hanno attraversato le vie di Stampace fino alla Cattedrale nel quartiere di Castello. L’aria era intrisa di una forte emozione mentre la croce, simbolo della redenzione, è stata innalzata dall’arcivescovo. Una croce speciale, costruita con legno di ginepro e donata dai detenuti del carcere di Uta, simbolo di come speranza e misericordia possano trasformare anche i percorsi più bui. Le parole di Baturi sono un richiamo al rinnovamento spirituale: «L’apertura della Porta Santa a Cagliari è un momento di grande preghiera. Tantissima gente sente il richiamo di questo invito a varcare la soglia della speranza, come diceva Giovanni Paolo II, e ora a farsi pellegrini di speranza. È ciò che ci permette di guardare il futuro con ottimismo e costruire legami, trovare energia per il sacrificio e per un mondo migliore». Un richiamo universale, che parla di una rinascita spirituale e collettiva, necessaria dopo gli anni della pandemia. Papa Francesco, annunciando il Giubileo, aveva espresso il desiderio che questo fosse un tempo per ritrovare fiducia e speranza, per ricomporre le ferite profonde lasciate dalla paura e dalla solitudine.

Le celebrazioni

La processione, composta e silenziosa, è un momento intimo e interiore. Giunti alla Cattedrale, sulla soglia della Porta Santa, l’arcivescovo ha sollevato la croce e invitato i fedeli a venerarla, ricordando che questo è un tempo per riscoprire le radici della fede. Tanti i fedeli anche in piazza Palazzo, dove è stato posizionato un monitor per permettere a tutti di partecipare alla celebrazione, anche all’esterno della chiesa. Baturi ha celebrato il rito della memoria del battesimo, momento intenso che richiama la purificazione e il rinnovamento dell’anima. La croce, simbolo centrale di tutto il Giubileo, è stata poi posizionata sull’altare, dando così inizio alla celebrazione eucaristica con il canto del Gloria e un sentito momento di riconoscenza e profonda devozione.

Il messaggio

Nella sua lettera pastorale, l’arcivescovo Baturi ha sottolineato il significato profondo di questo Giubileo: «Per il popolo cristiano, la celebrazione dell’Anno Santo è sempre stato uno speciale dono di grazia, caratterizzato dal perdono dei peccati e, in particolare, dall’indulgenza, espressione piena della misericordia di Dio». Un dono profondo e sentito che ieri si è rinnovato portando con sé il desiderio di un mondo nuovo, senza guerre, fatto di legami più forti e autentici, solidarietà e fede. Il Giubileo 2025, che si apre in tutta la sua solennità anche a Cagliari, diventa così non solo un appuntamento spirituale, ma una chiamata collettiva a guardare avanti con coraggio e forza, a camminare insieme come veri pellegrini di speranza e fede.

