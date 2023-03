La Croce Bianca compie vent’anni di attività 

Una nuova ambulanza della Croce Bianca di Baunei e Santa Maria Navarrese è stata collaudata nei giorni scorsi dall’Areus, ente che garantisce, gestisce e rende omogeneo nel territorio della Sardegna il soccorso sanitario di emergenza – urgenza territoriale. Un collaudo che arriva a poche settimane di distanza dalla ricorrenza del ventesimo anno di attività del sodalizio di volontariato. L’Associazione, che ha sede nel centro montano in via Orientale Sarda, ha ufficialmente avviato le sue attività il 13 febbraio 2003, in seguito ad una straordinaria mobilitazione collettiva che tra Baunei e Santa Maria Navarrese vide materializzarsi in poche settimane decine e decine di adesioni al progetto di volontariato. «Oggi possiamo contare su due ambulanze operative per il servizio del 118 – spiegano i volontari della Croce Bianca – che si aggiungono agli altri due mezzi operativi: uno per servizi di trasporto e assistenza e un altro, modello off road, attrezzato per affrontare percorsi accidentati in caso di interventi nell’entroterra montano». Il sodalizio conta attualmente circa quaranta volontari. «Invitiamo tutti coloro che fossero interessati ad entrare a far parte della Croce Bianca ad avvicinarsi alla sede e ringraziamo tutta la comunità che ci ha sempre aiutato a crescere».

