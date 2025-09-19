La critica a Schlein divide i riformisti 

Si riaccende il malumore dei riformisti del Pd verso la segretaria Elly Schlein. «Abbiamo chiesto da mesi di convocare una direzione per un vero e costruttivo confronto - ha detto il deputato Lorenzo Guerini - Non è quella di martedì, che invece ha il significato di spingere la nostra campagna elettorale per le regionali». Il leader dell’area, Stefano Bonaccini, cerca di riportare la calma: «Sarebbe abbastanza deleterio andare a discutere di noi mentre si vota. Discuteremo dopo le regionali». La prossima settimana sarà quella dello sprint nelle Marche, al voto il 28 e 29. Per dare man forte al candidato Matteo Ricci, chiamato a strappare la Regione all’uscente Francesco Acquaroli, oggi arriverà Schlein, lunedì e martedì ci sarà il presidente del M5S Giuseppe Conte, poi i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Intanto, se l’opposizione interna dem martedì potrebbe manifestarsi in maniera silenziosa, con una diserzione mirata della direzione, altrettanto accadrà di certo oggi alla riunione in streaming di Energia popolare, la corrente riformista. Bonaccini da tempo deve fare i conti con i critici interni, che lo accusano di tenere una linea troppo schiacciata sulle posizioni della segretaria. Molti di loro - come Guerini, Filippo Sensi, Marianna Madia, Lia Quartapelle, Graziano Delrio, Giorgio Gori - non si collegheranno all'incontro.

