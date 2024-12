La crisi senza fine del Manchester City 

È una Premier League sempre più targata Liverpool. La 18esima giornata di campionato, il classico Boxing day inglese del 26 dicembre, ha ribadito l’attuale superiorità dei Reds, vittoriosi 3-1 in rimonta in casa con il Leicester, e la crisi all’apparenza irreversibile del fu imbattibile Manchester City di Pep Guardiola, che sembra davvero aver perso il tocco magico: i pluricampioni britannici ieri hanno pareggiato in casa contro l’Everton salendo al settimo posto in campionato a quota 28 e hanno visto i rivali scappare a +14. Un abisso.

Il tecnico olandese Arne Slot ha rigenerato la squadra allenata sino alla scorsa stagione da Jurgen Klopp e sta scavando un solco con le rivali: il Chelsea, secondo, è a -7 e una partita in più. Ieri la capolista si è disfatta dei rivali con Gakpo, Jones e Salah dopo il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Ayew.entre il City con l’Everton ha mancato ancora una volta il successo: nelle ultime 13 partite, coppe varie comprese, i Citizens hanno vinto solo una volta. Certo, il bomber Haaland si è fatto parare un rigore ed è arrivato alla quarta partita di seguito senza segnare. Ma i campioni in carica ormai sono a un passo dall’abdicare e dopo 14 anni consecutivi di presenza è anche a rischio la qualificazione alla Champions League. Ma è presto per dare per spacciato il mago della panchina. Il match dell’Etihad Stadium si era messo bene, perché al 14’ Bernardo Silva aveva portato in vantaggio i suoi, ma lo stesso giocatore poi ha sprecato una ghiotta occasione per il raddoppio ed è arrivato il pareggio di Ndiaye. Poi Pickford, oltre a neutralizzare il penalty, ha bloccato le conclusioni di Haaland, Savinho e Kovacic. «Non mi ricordo nemmeno più quante volte abbiamo tirato», ha detto Guardiola, «ma evidentemente è un momento in cui le cose non vanno nel verso giusto, anche quando giochiamo bene. La Champions? So che siamo a rischio. Dipenderà da noi». E a gennaio potrebbe arrivare la sentenza sulle presunte 115 infrazioni al fair play finanziario.

Non ride il Chelsea che, pur secondo, ha perso in casa col Fulham, capace di segnare due gol negli ultimi 10’ e vincere il derby in trasferta per la prima volta dal 1979. I Blues erano andati in vantaggio al 16’ con Palmer, nella ripresa Wilson e Muniz hanno firmato il sorpasso. Al terzo posto, avendo scavalcato l’Arsenal che però giocherà oggi, c’è il Nottingham Forest grazie all’1-0 su un Tottenham sempre più in difficoltà: è solo 11esimo in classifica. Piange anche l’United, ko col Wolverhampton 2-0 e 14esimo.

Comincia male infine l’avventura di Ivan Juric sulla panchina del Southampton ultimo in classifica: i Saints sono stati sconfitti 1-0 in casa dal West Ham.

RIPRODUZIONE RISERVATA