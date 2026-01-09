«La crisi politica? Resto alla finestra» 

«La crisi politica a Elmas? Sto alla finestra». Silvio Ruggeri, 44 anni, candidato sindaco «di estrema sinistra», battuto da Maria Laura Orrù (Alleanza verdi e sinistra), rivendica il suo ruolo all’opposizione e parla di deja vu. «Sono stato vice sindaco di Antonio Ena in una giunta di centrosinistra. Anche allora, come oggi, il gruppo Pd più Indipendenti, guidato da Valter Piscedda, ex sindaco di Elmas e oggi consigliere regionale dem, guidò il fuoco amico. Siamo quindi alle solite».

Perché?

«Anche ora Piscedda piccona la sindaca di centrosinistra, stavolta addirittura sua alleata in Consiglio regionale».

Inspiegabile?

«No, spiegabilissimo: è l’atteggiamento di chi non accetta le posizioni della maggioranza».

Lei da che parte sta?

«In che senso?»

Aiuterà la sindaca Orrù a restare in sella?

«Maria Laura Orrù ha operato un grande cambiamento a Elmas, ha avuto una visione lungimirante del paese, finalmente è stata programmata una serie di interventi».

Quindi lei starà dalla sua parte?

«Io rivendico il mio ruolo all’opposizione, perché è altrettanto vero che la pulizia delle strade è carente, le strade sono piene di buche, il lavoro negli uffici comunali sarebbe da riorganizzare: problemi comunque facilmente risolvibili con la collaborazione di tutti».

Ripeto, starà con la sindaca Orrù?

«Ribadisco la mia posizione alternativa. A volte ho votato sì al bilancio, altre volte no, sempre motivando la mia scelta. Certo, mandare a casa adesso la sindaca farebbe perdere milioni e milioni di finanziamento al Comune di Elmas».

E quindi la sosterrà.

«E quindi starò alla finestra. Perché ci sono tante cose che non vanno bene. Ero e resto contrarissimo alla realizzazione del nuovo centro commerciale vicino all’aeroporto, che imbottiglierà Elmas. Occorre avviare al più presto i lavori per la sicurezza della Statale 130: su questi due argomenti importantissimi mi trovo sulla barricata opposta a quella della sindaca».

Insomma, Orrù o Piscedda?

«Sa cosa le dico? Questa è diventata una diatriba personale, per niente politica. E io non ci sto. Perché in questa situazione alla fine a pagare sono i cittadini che tra l’altro non capiscono né accettano questi giochini politici».

In caso di nuove elezioni starebbe con Orrù o Piscedda?

«Sto pensando seriamente di non candidarmi alle prossime Comunali: questo teatrino mi ha stufato, mi ha fatto disamorare, non è politica, sono beghe personali di bassa lega e per il potere».

RIPRODUZIONE RISERVATA