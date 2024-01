La crisi non ferma le nuove imprese 

Sono quaranta le attività tra artigiani e commerciali che, in città, nel 2023 hanno sollevato le saracinesche sfidando la crisi e l’inflazione, allargando così la realtà economica quartuccese. Ventisei, invece, quelle che davanti all’impennata generale dei costi e il peso dei tributi da pagare ha deciso di chiudere la propria attività: e abbassare le serrande.

«Il bilancio tra aperture e chiusure è positivo», afferma l’assessore alle attività produttive, Carlo Secci. «Via Rosselli e via Don Minzoni si confermano due strade sempre molto interessanti dal punto di vista commerciale e lo saranno sempre di più dopo i lavori di rifacimento delle strade finanziati dal bando intercomunale “Asse della cultura”. Senza dimenticare che la realizzazione del parco Sergio Atzeni, molto frequentato, e l'apertura della biblioteca sta suscitando l'interesse degli imprenditori commerciali per investire in quelle vicinanze».

Chi apre

Nuove aperture molto variegate: si va dagli studi di piercing e tattoo, al negozio di abbigliamento e accessori usati. Non mancano le pizzerie: due asporto si trovano in via Nazionale e in via Monte Spada. Poi ci sono la pasticceria e il kebbabaro in via Rosselli, la toilettatura per animali in via Domusnovas, un centro estetico in via Don Minzoni e un bar in via Nazionale che «rievoca un’attività storica a cui tutti erano molto legati», precisa Secci. «Era stato aperto subito dopo la seconda guerra mondiale da due sorelle quartuccesi. È stato uno dei primi nell’hinterland a trasmettere le partite. I gelati e le paste, invece, erano il loro cavallo di battaglia. È rimasto chiuso per trent’anni, ma dall’anno scorso sto cercando di rispolverare la loro tradizione e ricreare quell’ambiente familiare che respiravo qui da bambino», commenta il titolare Simone Contini.

Molte nuove attività hanno trovato casa nella zona industriale di Pill’e Matta. E poi c’è Sant’Isidoro che dal 2023 ospita un nuovo B&b in località Is Concias e un agriturismo.

Chi chiude

Il neo sono però le ventisei attività che hanno chiuso. Tra queste un negozio di generi alimentari in via Le Serre e la lavanderia in via Don Minzoni. «Più due B&b che hanno chiuso per motivi personali: nulla hanno a che fare con la crisi economica», precisa l’assessore.Un discorso diverso va fatto per il centro commerciale Le Vele, che a fronte di tante chiusure ha altrettante aperture o subingressi, dimostrandosi sempre un polo attrattivo per tutto l’hinterland. «Qui ci sono stati ben 14 subingressi e nuove aperture in spazi rimodulati, il centro commerciale funziona sempre».

