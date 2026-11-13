Due settimane non bastano per emettere sentenze, soprattutto se di mezzo c’è novembre, tradizionalmente uno dei mesi più difficili per il commercio. La Ztl, entrata in vigore 14 giorni fa, tiene banco tra i negozianti: c’è chi avverte una diminuzione degli affari, chi raccoglie le preoccupazioni dei clienti per la difficoltà di parcheggiare e chi, invece, invita a non attribuire ai varchi elettronici responsabilità che potrebbero avere altre origini.

Dentro l’area

Le attività direttamente coinvolte sono appena sei. Tra queste la birreria di Massimo Cubeddu, in vico Garau. «Novembre è sempre stato un mese particolare, anche per le numerose scadenze fiscali. Quest’anno comincio a notare una minore affluenza, ma non so se dipenda dalla Ztl o da altri fattori. È ancora presto per avere un riscontro concreto».

Gianluca Tola, titolare di una pizzeria in piazza Eleonora, riferisce le preoccupazioni dei clienti. «Diversi mi hanno detto che con l’attivazione della Ztl sarebbe diventato complicato venire a ritirare una pizza o mangiare qui, soprattutto per chi ha bambini piccoli e dovrebbe parcheggiare lontano».

«Informazione carente»

«Novembre è sempre un po’ morto per tutti ma la Ztl ci crea tante complicazioni, anche se non direttamente, visto che durante i nostri orari non è attiva: magari la cliente non viene per via del varco, c’è poca informazione sugli orari», sottolinea Angela Poddi, titolare di una parruccheria in piazza Eleonora, attualmente chiusa dopo il cedimento della pavimentazione dell’Ept, che ha interessato il soffitto dei locali sottostanti. I cartelli, insomma, non bastano.

«La Ztl c’entra poco»

Per Stefano Figus, titolare di Dispensas in via De Castro, la Ztl non è il principale problema del centro. Lo dimostra anche il suo contributo al video promozionale del Centro commerciale naturale, nel quale invita i clienti a non lasciarsi scoraggiare da qualche metro a piedi e a concedersi una passeggiata per raggiungere i negozi. «Più che la Ztl, incidono i cantieri che spesso interessano il centro e le difficoltà legate alla viabilità dopo la chiusura di piazza Manno». Anche Mattia Murru, uno dei titolari del Rambla in via Ciutadella de Menorca, invita a non attribuire alla Ztl eventuali cali di presenze. «È il primo novembre che viviamo con l’attività, quindi non ho uno storico per capire se sia colpa della Ztl o di novembre in generale». La sua strada, inoltre, non è tra quelle attraversate abitualmente da chi passeggia in centro. «Ci sono sere infrasettimanali in cui è veramente una via deserta, ma mi sembra che tutto il centro stia subendo questa situazione. Non penso sia la Ztl ad abbassare la frequenza ma la bassa iniziativa, sia comunale sia imprenditoriale».