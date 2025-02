«La crisi? Non è colpa nostra» 

«Ormai erano venuti a mancare il dialogo e il confronto con la sindaca e con una parte della maggioranza, risultava difficile andare avanti»: il vicesindaco Gianluca Lampis racconta così la crisi apertasi in Comune a Monastir, dove la sindaca Luisa Murru nei giorni scorsi ha annunciato le sue dimissioni e revocato le deleghe assessoriali allo stesso Lampis (Commercio, Attività produttive, Turismo e Manutentivo) e a Giovanni Battista Cabras (Agricoltura, Ambiente e Viabilità rurale). «In queste situazioni le parole contano poco», continua Lampis: «Ho sempre lavorato per il bene della mia comunità, rendendomi disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte. Chi mi conosce sa bene che non ambisco a nessun ruolo di prestigio. Non ho niente da rimproverarmi. Forse sono stato troppo disponibile e qualcuno ha frainteso questo mio atteggiamento come atto di protagonismo».

Rapporti incrinati

Di rapporti incrinati già da un po’ in maggioranza parla anche Cabras, che però non ci sta a fare da capro espiatorio: «A differenza di quanto sostiene la sindaca, non ero io a mettere malumori. Non esisteva più un dialogo: le mie richieste venivano sistematicamente rispedite al mittente o addirittura depennate senza neanche darmene comunicazione. Sono sorpreso dalle dichiarazioni della sindaca, che ha ben pensato di togliere le deleghe a me e al vicesindaco in un vano tentativo di far ricadere tutte le colpe su noi due. Mai una volta che si sia messa in discussione, mai una domanda sul perché quattro consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni nell'ultimo anno e mezzo».

Accuse di tradimento

Da tempo l’assessore subisce attacchi personali ed è assente dall’Aula. «Non dimentico – riprende Cabras – quando in riunione la sindaca mi accusò di un presunto tradimento: a suo dire stavo facendo di tutto per farla cadere per poi ricandidarmi con un impiegato comunale quale capolista. Il mio modus operandi in questi dieci anni è stato caratterizzato da trasparenza, coerenza, rispetto e ascolto. Nessuno può sostenere il contrario».

«Stagione disastrosa»

«Le dimissioni della sindaca – dichiara il capogruppo di minoranza Giuseppe Cinus – non sono altro che l'epilogo di una stagione politica disastrosa per Monastir. Si ha l'impressione che l'unità della maggioranza fosse rivolta in maniera particolare a battersi più contro qualcuno e non per un progetto per il paese». Una crisi annunciata a più riprese: «Sono note – prosegue Cinus – le divisioni interne a questo gruppo. Se si provasse a ricomporre i pezzi non si farebbe altro che prolungare l’agonia di un gruppo ormai palesemente in conflitto con gravi ripercussioni per il paese. Speriamo che le dimissioni annunciate non siano un tentativo per prendere tempo, perché il paese non ha bisogno di prolungare questa stagione di incertezze».

