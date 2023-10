La crisi morde, meno fiori sulle tombe 

«Un vaso di crisantemi per i miei suoceri, i lilium per mio marito e tre vasetti di ciclamini per tre zie. Anna Maria Mei vive con la pensione di reversibilità del marito ex operaio del polo industriale e ammette che in passato le tombe dei suoi cari, in queste giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, erano molto più colorate: «Oggi le bollette salatissime e la spesa quotidiana non mi consentono più certi acquisti. E c’è chi sta peggio di me».

Vendite in calo

Lo sanno bene i fiorai che in queste giornate faranno tappa fissa davanti al cimitero di Medadeddu: «Ho 68 anni e la mia famiglia ha sempre vissuto di questo lavoro – racconta Giuseppina Aresti – poco lontano dal cimitero coltiviamo i fiori di campo che vendiamo insieme a tutte le altre tipologie, ma la richiesta è calata vertiginosamente. Un tempo avevamo clienti che acquistavano tutte le settimane e che in questo periodo adornavano le tombe dei cari con moltissimi fiori. Oggi è un ricordo sfumato: purtroppo quando c’è da tagliare le spese perché i soldi non bastano più il nostro prodotto diventa un bene superfluo». Un danno enorme per chi comunque deve mangiare e pagare le tasse: «Cerchiamo di tenere i prezzi contenuti ma non basta. Ormai il cliente quotidiano o settimanale è scomparso. Si tira avanti ma è complicato – sottolinea Anna Rita Serrau da 25 anni nella sua bancarella a Medadeddu – per essere in regola con tasse e contabilità varie si fanno i salti mortali cercando comunque di accontentare i clienti. Ma quanto è complicato stare ai passi con la concorrenza spietata della grande distribuzione».

I negozi

La concorrenza dei centri commerciali fa male anche a chi non lavora nelle bancarelle: «Ha fatto crollare i nostri fatturati – ammette Stefano Piddiu nel suo negozio in via Dalmazia – e la forte crisi ha fatto il resto. Il problema è che temiamo che il peggio debba ancora arrivare perché nel territorio ci sono migliaia di buste paga a rischio e non ci sono più le pensioni di genitori o nonni che aiutavano la famiglia. È chiaro che i fiori passino in secondo piano». Non resta che ingegnarsi: «Noi da tempo abbiamo deciso di rinunciare alla vendita di un certo tipo di prodotto, diversificare l’offerta rispetto ai centri commerciali puntando più su qualità, sul fiore confezionato e sui servizi – racconta Pippo Oliva dal negozio di via Gramsci – ma è innegabile che la crisi di questo settore sia complicatissima da combattere».

