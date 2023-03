La crisi mangia i gioielli di famiglia 

C'è chi ha venduto la collana d'oro dono della prima Comunione. La spilla con l'iniziale del nome o l'anellino da bambina a serpentina, che oltre i dieci anni non si riesce più a portare. O un braccialetto rotto. Ma c'è anche chi ha venduto la fede nuziale. Per necessità, per andare avanti. Perché sbarcare il lunario durante il Covid è stato pesante o perché l'amore era finito. C'è anche chi ha dovuto mettere la dentiera e si è venduto un dente in oro. In tanti si sbarazzano di alcuni gioielli perché non li usano più, per acquistare qualcosa di nuovo oppure per recuperare qualche soldo. Sono tante e diverse le storie di chi si rivolge ai negozi di Compro Oro.

Niente crisi

Uno di quei settori che sembra non conoscere crisi. Per esempio di questi tempi l'oro 24 carati vale 58 euro al grammo. Quindici anni fa si fermava a 14 euro. Sarà per questo motivo che in tanti anche in Ogliastra, per un motivo o per l’altro, decidono di liberarsi dei propri oggetti in oro, in alcuni casi anche dell’argento, per guadagnarne in contanti. I titolari di questi negozi si trovano di fronte a storie diverse. Da chi dice di voler vendere perché stanco dell’oggetto a chi complice la crisi li usa per pagare le bollette.

«Lavoriamo con tutti i tipi di clientela, dal benestante a chi in quel momento è in crisi e non riesce andare avanti. Ci portano oro di tutti tipi, argento, ma anche gioielli del costume sardo», dice Nella Corrias titolare insieme al marito Giorgio Piras del Gens Gold, negozio di compravendita di preziosi in via Tirso a Tortolì. «È capitato anche che vendessero fedi nuziali persone felicemente sposate, non mi riferisco a Tortolì dove abbiamo questo negozio da un anno, ma a Nuoro e Olbia». Di storie ne hanno viste tante.

Consigli