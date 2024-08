La crisi M5S inceppa il Campo largo 

Il Campo largo, parola diventata tabù nel M5S dopo le aperture di Matteo Renzi, si misurerà sulla scelta del candidato governatore della Liguria. Un ruolo per cui da più parti si dà per imminente l’indicazione di Andrea Orlando, ma che per ora è ancora vacante. Secondo rumor, non confermati dai rispettivi staff, Elly Schlein e Giuseppe Conte ieri erano in procinto di sentirsi al telefono per sciogliere le riserve. All’appello di Orlando a fare presto, intanto, si aggiunge l’avvertimento di Stefano Bonaccini: «Il tempo stringe, non possiamo regalare altre settimane ad una destra in difficoltà». Ma le grane in casa M5S in vista dell’assemblea costituente non aiutano a trovare lo sprint finale. Sul tavolo di Conte, in quest’ultimo scorcio d’estate, ci sono diverse gatte da pelare. Non solo come rispondere alla vocazione «testardamente unitaria» del Pd, che punta ad inglobare nell’alleanza contro le destre anche Iv (e non solo in Liguria), ma anche la gestione delle tensioni interne. Un incontro tra ex eletti del Movimento e Beppe Grillo potrebbe svolgersi a metà settembre a Roma per «difendere i principi per cui è nato il M5S e non infangare tutto il lavoro fatto in questi anni». A inizio agosto 11 ex parlamentari erano già scesi in campo nello scontro Grillo-Conte scrivendo una lettera contro il presidente del Movimento ,e oggi in difesa del garante interviene Mariolina Castellone, vicepresidente del senato e già capogruppo. Nel post, che fa impallidire più di un collega di partito, non solo difende i “pilastri” a 5 Stelle ma denuncia una «strategia» volta alla «involuzione» del Movimento, «un vero e proprio “grillicidio”» con «tecnica bullesca». Una critica aperta a Conte, che solo domenica aveva nuovamente puntato il dito contro la «volontà» di Grillo di «porre paletti o predeterminare alcuni risultati».

Quanto a Schlein, continua a lavorare fuori dai radar «dopo aver già chiuso le intese in Umbria ed Emilia Romagna», sottolineano dal Pd. Tra i primi temi da affrontare, oltre alle Regionali, c’è lo ius scholae: un terreno su cui le opposizioni potranno facilmente ricompattarsi. È Carlo Calenda ad annunciare per primo che «proporrà in Parlamento lo ius scholae negli esatti termini richiesti da Fi. Questo balletto sulla pelle di 560.000 ragazzi che studiano nelle nostre scuole è un tantino indecente».

