La crisi libica e l’Italia tra domande e misteri 

Che cosa c’è dietro il rapporto complicato dell’Italia con la Libia, che ha portato fino al grottesco caso Al Masri? Perché abbiamo partecipato all’intervento militare contro Gheddafi, due anni dopo aver firmato il Trattato di amicizia con Tripoli? Che interessi avevano la Francia, il Qatar e gli Usa nella rivolta libica? E oggi, quali giochi sono aperti per Turchia e Russia? Le risposte sono nascoste “Sotto la sabbia”. È questo il tema dell’incontro con Lorenzo Paolini, condirettore de L’Unione Sarda, in programma oggi alle 18 nella sede dell'Associazione della stampa sarda (il sindacato dei giornalisti) in via Barone Rossi 29.

Situazione immobile

Da quasi quindici anni la Libia vive una guerra civile permanente. Tutte le grandi potenze partecipano per mettere le mani sul tesoro sotto la sabbia. Il 20 ottobre del 2011 Muammar al Gheddafi veniva catturato e ucciso. Dalla fine del regime, per la Libia è cominciata l’agonia. Quante bugie sono state dette per giustificare l’intervento occidentale? Perché l’Italia ha partecipato malgrado il Trattato di amicizia? Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Qatar, Emirati Arabi Uniti e poi Egitto, Russia, Turchia, e pure lo Stato Islamico: i protagonisti della guerra e del dopoguerra hanno sempre proclamato di avere motivazioni solenni: l’interesse della popolazione locale.

Le risposte

Al centro sono i giacimenti e l’Italia controlla i principali luoghi di estrazione e le raffinerie in Tripolitania e in Cirenaica. Ma a quale prezzo? Giampaolo Cadalanu utilizza testimonianze esclusive, esperienza diretta, analisi di specialisti e dati per mostrare che a smuovere l’Occidente, molto più della tutela dei libici, sono ancora oggi le risorse del sottosuolo e gli equilibri di potere.

