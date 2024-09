«La crisi la sfidiamo con nuove attività» 

In una città che arretra e in cui le serrande chiuse sono più di quelle che restano sollevate, c’è chi batte ancora la strada del commercio al minuto e della ristorazione. Guai chiamarli visionari: pur consapevoli dei rischi, c’è chi negli ultimi mesi ha deciso di puntare sul centro città e sulle frazioni il proprio bagaglio di investimenti ed esperienze.

Le scelte

Alcune sono scelte radicali di vita, come quelle di Matteo Lai, 30 anni, originario di Santadi, e di moglie Claudia Lecca. Dopo 8 anni in Germania e una caterva di specializzazioni nel settore della pizzeria, ne hanno aperta una in via Gramsci in cui dilaga la moria di serrande abbassate: «Sapevamo della crisi – racconta Matteo – ma comunque accettiamo la sfida di via Gramsci forti dei nostri prodotti e dell’esperienza maturata in Germania dove, dopo il Covid, non valeva più la pena di restare». Sempre in via Gramsci ha cambiato destinazione, non più abbigliamento ma ristorazione, Tore Bove co il suo bistrot: «Proviamo in questa via a insediare più servizi e food: una sinergia che a Iglesias sta funzionando». Sempre in centro, sotto i portici di piazza Ciusa dove la crisi non ha risparmiato serrande, il testimone è stato raccolto da Carla Melis, 42 anni, che da qualche mese punta sull’abbigliamento femminile 4 mesi fa: «Bisogna dare fiducia a questo territorio: ho usufruito del microcredito e previsto di fornire alla clientela abiti di qualità, che pure io metto in mostra improvvisandomi modella, ma a prezzi accessibili: sta andando bene». Coraggio enorme anche nella scelta di Silvia Pinna, 36 anni, ex consigliera comunale, che un anno fa, proprio stava per mettere al mondo la sua secondogenita, ha aperto una bottega di intimo, accessori e profumeria nella frazione di Bacu Abis: «Un’attività del genere qui non c’era e ho deciso di tentare con entusiasmo questa strada in un momento straordinario della mia vita: gli affari vanno a fasi alterne ma la frazione aveva bisogno di un segnale».

Il coraggio

È un mix di coraggio e di scelta ragionata quella di Silvia Marongiu, 30 anni, che in via Costituente angolo via delle Cernitrici ha aperto un locale in punto di transito delle scolaresche e di dipendenti pubblici: «Dopo anni da dipendente nel settore della ristorazione – racconta - ho deciso di mettermi in proprio tre mesi fa: riusciamo a garantire quattro buste paga e ne siamo più che orgogliosi». La stessa passione manifestata da Francesco Ziccheddu, 43 anni, da sei mesi in via Roma propone arrosti di carne: «Inizialmente pensavo alla Grande miniera, ma sono locali pubblici e mi ha scoraggiato la burocrazia: poi ho cambiato business plane ed eccoci in via Roma, con tre buste paga e una montagna di specializzazioni che la clientela ci sta riconoscendo: sfruttiamo al meglio un finanziamento della Confcooperative, garantiamo anche corsi per amatori e vogliamo portare gare di barbecue in Sardegna e nel Sulcis».

RIPRODUZIONE RISERVATA