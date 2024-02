la crisi infinita dell’olbia 

Olbia 1

Gubbio 2

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda (43’ st Fabbri), Palomba, Motolese, Montebugnoli (30’ st Mordini); Dessena (30’ st Bianchimano), La Rosa, Biancu; Cavuoti (23’ Catania), Nanni, Ragatzu. In panchina Van der Want, Zallu, Incerti, Scaringi, Mameli, Guidotti, Scapin. Allenatore Gaburro.

Gubbio (4-2-3-1) : Greco; Corsinelli (32’ st Morelli), Tozzuolo, Signorini (15’ st Pirrello), Dimarco; Rosaia, Brambilla; Di Massimo, Chierico (32’ st Calabrese), Bumbu (11’ st Spina); Udoh (32’ st Desogus). In panchina Vettorel, Guerrini, Mancini. Allenatore Braglia.

Arbitro : Bordin di Bassano del Grappa.

Reti : 46’ pt Udoh, 39’ st Nanni, 45’ st Di Massimo (r).

Note : espulso Biancu nella ripresa. Ammoniti La Rosa, Nanni, Montebugnoli (O), Bumbu, Dimarco e Desogus (G). Spettatori 536.

Olbia. Se è vero che al peggio non c’è limite, l’Olbia si supera cedendo in casa al Gubbio 1-2 dopo aver fatto la partita. Così sostiene Marco Gaburro, che al triplice fischio è un fiume in piena.

«Non esiste fare una partita così e portare a casa zero punti», tuona l’allenatore dei bianchi, che si definisce «più arrabbiato che preoccupato: è normale che la squadra sia abbattuta, ma non molla nulla. Però anche per fare i playout servono punti». E sabato sarà scontro diretto in trasferta col fanalino di coda Fermana. Intanto, la sfida della 9ª giornata di ritorno di Serie C frutta all’Olbia la 17esima sconfitta in campionato e la conferma del penultimo posto con 21 punti.

Nel primo tempo i bianchi vanno al tiro con Biancu da angolo, con Ragatzu dagli sviluppi di una rimessa laterale e di nuovo con Biancu, a lato. Poi il Gubbio passa con l’unica conclusione firmata dall’ex Udoh, a segno nel recupero. A inizio ripresa Ragatzu impegna Greco, mentre Biancu spara alle stelle. I galluresi insistono ma manca convinzione, come al pallonetto di Nanni (19’). Il sanmarinese replica al 28’ sprecando una ghiotta occasione. Quindi, Biancu si riprende la ribalta costringendo Greco in angolo. Quello stesso angolo che permette all’Olbia di pareggiare al 39’ con Nanni, autore del tap-in vincente sulla traversa colpita da La Rosa. Ma non è finita qui: allo scadere Motolese ferma Morelli in area, secondo l’arbitro in maniera fallosa, e gli umbri si guadagnano il rigore con cui Di Massimo sigilla la vittoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA