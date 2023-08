«La crisi? Ho chiesto legalità» 

La crisi politica all’Unione dei Comuni del Marghine non si risolverà prima di settembre. Di fatto, pone fine alla presidenza del sindaco di Silanus Gian Pietro Arca, il quale però intende vendere cara la pelle. «Ho solo chiesto che le cose si facessero nella legalità, a tutela degli interessi dell’Unione - dice Arca - vediamo se gli altri sindaci sono sulla stessa lunghezza d’onda».

Villa Piercy

La crisi appare legata alla concessione di una struttura di Badde Salighes, nel compendio Piercy, nel territorio di Bolotana, ma di proprietà dell’Unione dei Comuni del Marghine. Due giovani di Bolotana, titolari di birrificio agricolo Liera e Baaltan Sas, avevano fatto richiesta per avere per due mesi la concessione di 10 metri quadri nella vecchia caserma, dove operava fino a qualche anno fa un ristorante, ora in abbandono, per la vendita di bevande e altro ai visitatori. Autorizzazione accordata.

I lavori

I giovani hanno anche provveduto a mettere a posto i locali dell’ex caserma, ma senza autorizzazione. Fatto che è stato segnalato alla presidenza dell'Unione dei Comuni che ha diffidato entrambi, invitandoli a lasciare libero l’immobile da persone e cose, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera. Il presidente Arca ha quindi chiesto al sindaco di Bolotana, Francesco Manconi, vice presidente dell’Unione dei Comuni, se fosse a conoscenza dell’occupazione abusiva dell’ex caserma.

Lo scontro

Manconi chiarisce: «I ragazzi hanno agito in buona fede, hanno comunque reso dignitoso l’edificio. A loro però avevo detto anche che le cose vanno fatte nella legalità. Io ho agito sempre con la più assoluta sensibilità e per il bene del territorio». La vicenda è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Arca ha infatti sfiduciato Manconi che si è dimesso dalla Giunta nella riunione del 31 luglio. A ufficializzare la crisi sono arrivate le dimissioni del sindaco di Borore, Tore Ghisu. «Ho fatto il mio dovere, per la legalità - dice Arca - ho fatto tutto per difendere gli interessi dell’Unione dei Comuni. Di quello che è successo a Badde Salighes, intanto non sono stato messo al corrente, ma è stata compiuta soprattutto una pericolosa leggerezza da parte del sindaco di Bolotana. I titolari dei chioschi sono stati invitati a usufruire esclusivamente dei 10 metri autorizzati. Niente di più». Queste le argomentazioni ufficiali della crisi, ma dietro ci sarebbero contrapposizioni politiche che andrebbero oltre la vicenda di Badde Salighes. Chi sosterrà Arca? Le dimissioni di Manconi e Ghisu sembrano muoversi verso la sfiducia all’attuale presidente. Resta da capire come si schiereranno gli altri 7 sindaci.

