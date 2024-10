«La crisi di Suez? Un’opportunità per l’Isola» 

La geopolitica sta cambiando il trasporto marittimo. Il canale di Suez, dove transita il 9% del totale delle merci a livello mondiale (era l’11% nel 2023), ha un trend negativo a causa delle tensioni nello stretto vicino allo Yemen dove la guerriglia provocata dai miliziani Houthi ha modificato le rotte commerciali. Il passaggio dal Capo di Buona Speranza, punta estrema dell’Africa, allunga i tempi di viaggio e sembra ridurre i traffici nel Mediterraneo. La resilienza però dei porti italiani e il sistema più frammentato potrebbero essere due carte da giocare.

Il report

Il Rapporto sull’economia del mare 2024, realizzato da Srm, centro studi di Intesa Sanpaolo, mette in evidenza i cambiamenti in atto ma descrive anche le potenzialità dell’Italia, in particolare del Sud, e della Sardegna in questo quadro. Soprattutto perché l’Isola rappresenta «la porta Sud dell’Europa e non solo dell’Italia verso l’Africa», ha osservato il padrone di casa, il presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna Massimo Deiana, che ha ospitato al Molo Ichnusa la presentazione del rapporto.

La Sardegna

L’Isola, in questo quadro, mostra segnali incoraggianti. La Blue Economy in Sardegna vale 2,4 miliardi di valore aggiunto (il 7,1% dell’economia regionale), 2.661 imprese (3% del totale nazionale) e 18.900 occupati nella logistica (2% dell’Italia). Il 91% dell’import-export dell’Isola viaggia via mare (15 miliardi di euro), ha spiegato Alessandro Panaro, curatore del rapporto di Srm. Cagliari è il primo porto commerciale dell’Isola con 29,1 milioni di tonnellate nel 2023 e secondo per movimentazione di rinfuse liquide, oltre che primo porto croceristico nella regione con 334mila passeggeri nel 2023 e ancora un +76,5% nei primi 6 mesi del 2024. Olbia invece mantiene il primato dei passeggeri con 3,6 milioni nel 2023 (+16%).

Il 2024 poi ha dato segnali di crescita con un aumento del traffico RoRo (che mette insieme camion e nave) del’11,6% e passeggeri in crescita sempre del 10,2%. Il traffico merci sta cambiando, ha aggiunto il direttore di Srm Massimo Deandreis. «Con la crisi di Suez il traffico ha preso nuove rotte e lo sviluppo dei porti del Nord Africa lo dimostra, ma le navi che diventano sempre più grandi, caricano più container, hanno anche bisogno di tappe intermedie, e la Sardegna può avere ottime chance con l’affermarsi di nuove rotte regionali», ha spiegato. In effetti, come ha raccontato Costanza Musso del gruppo Grendi, l’aver insistito sul porto canale come base logistica tra l’Italia e l’Africa, con l’utilizzo di navi di medie dimensioni che smistano le merci arrivate sulle portacontainer, è stata una scelta che paga.

Cantieri e opportunità

Insomma, la Sardegna può sfruttare le opportunità e unire più settori. Quali? Ad esempio, il mercato dei carburanti per le navi ma anche gli hub costieri (già presenti e da sviluppare a Oristano e Porto Torres) per il deposito e lo stoccaggio del gas naturale liquido. In effetti, l’energia tradizionale trova nei porti un luogo di passaggio quasi naturale. E poi non bisogna dimenticare la cantieristica navale, le opportunità fornite dai grandi yacht e il traffico turistico. La Sardegna è la terza regione in Italia per posti barca, e la nautica assicura 8,33 miliardi di fatturato annuo, secondo i dati del 2022, ha osservato Agostino Deiana della direzione Imprese di Intesa Sanpaolo, «l’incidenza sul Pil è in aumento e il Pnrr fornisce risorse da investire». Le Zone economiche speciali, ha aggiunto Panaro, hanno già visto il deposito di 1083 domande su vari settori, dall’agroalimentare al turismo fino all’Ict, «ma se non si collegano queste attività a quelle portuali, non si crea vero sviluppo».

Gli investimenti

«Negli anni passati con una visione che poteva apparire utopistica abbiamo pensato, con il presidente dell’Autorithy Massimo Deiana, di scommettere sull’Isola ponte tra l’Europa e l’Africa e oggi la regionalizzazione delle rotte ci sta dando ragione – ha spiegato il segretario dell’Autorità portuale dell’Isola Natale Ditel – abbiamo attivato in questi anni 731 milioni di investimenti nell’Isola, di cui 290 sul nuovo porto di Cagliari e 99,3 provenienti dal Pnrr e già spesi. Rappresentiamo un esempio di come un attore pubblico possa fare da valorizzatore degli investimenti privati». E in effetti le immagini proiettate al Molo Ichnusa hanno messo in evidenza la nuova fisionomia del Porto Canale, dove sta sorgendo un nuovo porto che entro il 2029 ospiterà le navi passeggeri, non lontano da dove è sorto il polo della cantieristica. Lo scalo storico sarà dedicato soltanto a diporto nautico e movimenti turistici, a partire dalle crociere. E altri lavori riguardano anche Porto Torres (le opere antemurarie) e Oristano per l’hub del gas. E poi progetti per l’elettrificazione delle banchine e per la sicurezza digitale sono in campo. C’è solo un problema «e si chiama burocrazia», ha concluso Massimo Deiana. «Per avviare i cantieri ci vogliono adempimenti, risposte alle prescrizioni che portano via tempo e fatica. Se i lavori durano un anno, ce ne vogliono tre per far partire i progetti. Troppo. Una penalizzazione che non ci meritiamo».

