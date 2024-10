La crisi della Cos: l’attacco latita, la difesa soccombe 

Non è scoccata la scintilla. Nel turno infrasettimanale la Cos ha rimediato la sesta sconfitta di fila e ora è ultima da sola. Sono state giocate un quarto delle gare in programma nel campionato di Serie D e la salvezza diretta dista otto punti. È evidente che la squadra risente del periodo no dovuto alla mancanza di risultati.

Le prestazioni non sono state così negative e la classifica non rispecchia quanto visto in campo: nessun avversario ha messo sotto la squadra sarrabese ogliastrina. I numeri, però, sono impietosi: appena due punti in classifica conquistati nelle prime due partite, terzo peggior attacco (sei reti) e peggior difesa (sedici gol subiti).

Mercoledì scorso contro il Real Monterotondo dopo appena 5’ la Cos era sotto. Dopo il raddoppio dei laziali, quasi alla fine del primo tempo, è riuscita anche riaprire l’incontro grazie alla rete di Demontis. Ma a inizio ripresa i rivali hanno allungato. I gialloblù hanno reagito accorciando nuovamente le distanze e trovando anche la terza rete, annullata però dal direttore di gara. Gli episodi continuano a non essere favorevoli. Come se non bastasse, nel finale si è infortunato il portiere Xaxa, subentrato nella ripresa a Maurizio Floris. Così la Cos ha chiuso l’incontro con Mattia Floris tra i pali.

Staff tecnico e società stanno cercando di trasmettere la massima serenità a tutto il gruppo lavorando tantissimo sul campo ma soprattutto sull’aspetto mentale. Il momento è davvero complicato. L’ambiente è forte e compatto e questo può aiutare a superare questo periodo. Certo, dopo otto giornate sono ben cinque i punti in meno rispetto alla stagione 2022/2023. È il momento peggiore, considerando i primi due anni del club. Mancano ancora tante partite ma, come ha dichiarato il tecnico Francesco Loi, le giornate passano velocemente e bisogna far punti.

Domenica all’Is Arranas di Tertenia arriva l’Atletico Lodigiani. Uno scontro diretto, considerato che i laziali hanno appena quattro punti in più. Serve una bella boccata d’ossigeno per ripartite con maggior determinazione e convinzione. Loi è un combattente e saprà trasferire caparbietà, grinta e fiducia ai suoi ragazzi che in questo momento ne hanno bisogno.

RIPRODUZIONE RISERVATA