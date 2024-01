La crisi della biblioteca Satta, il prefetto incontra i lavoratori 

Il prefetto Giancarlo Dionisi ieri ha ricevuto una rappresentanza dei lavoratori del Consorzio “Sebastiano Satta” di Nuoro, guidato da pochi giorni dalla nuova commissaria Claudia Camarda. Incontro chiesto dai dipendenti della biblioteca, che hanno manifestato forte preoccupazione per la situazione di incertezza amministrativa correlata al prolungato stato di liquidazione con l’ente da 13 anni commissariato e in attesa della Fondazione. I timori dei lavoratori sono legati alla continuità del servizio pubblico, garantito finora dal personale dipendente e da quello della Cooperativa per i servizi bibliotecari. Il prefetto domani incontrerà Camarda.

