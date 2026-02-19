VaiOnline
Comune.
20 febbraio 2026 alle 00:18

«La crisi c’è ma io non mi arrendo» 

Sanna: ho il coraggio di portare avanti le nostre scelte come Ztl e dehor, dopo anni di silenzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Che sia crisi è fuori discussione. Lo riconosce lo stesso sindaco al termine di un Consiglio acceso, con bordate tra opposizione e maggioranza ma anche dai partiti agli alleati che sostengono la Giunta. Fino a quando durerà? «Sino a quando io capirò che non ci sono più i presupposti. Se altri mollano se ne assumeranno la responsabilità». Massimiliano Sanna lo ripete più volte nel suo intervento di cinque minuti nel dibattito chiesto dalla minoranza. Poco prima aveva chiesto, «anche a nome della Giunta, il ritiro del punto all’ordine del giorno sul bilancio». Richiesta accolta, così come quella di Maria Obinu di discutere in Aula della crisi.

Il sindaco

«Non è una situazione facile e sembra di rivivere il primo anno quando ho azzerato la Giunta». Sanna rivendica che «i cittadini mi hanno dato un mandato e io lo porterò avanti sino a quando posso». Poi il riferimento a Guido Tendas, «che non si dimise e oggi capisco e apprezzo la sua scelta. Perché se ci sono condizioni, un sindaco deve andare avanti sino alla fine». Il tono si fa più netto quando affronta il merito politico. «Io ho coraggio di portare avanti le nostre scelte. Non possiamo sempre essere remissivi e accettare sempre il dissenso di un gruppo di cittadini, che non rappresenta la totalità, su un’azione dell’amministrazione. Non si lavora così, non ci dobbiamo spaventare e bisogna farle le cose, nel miglior modo possibile con confronti e anni di lavoro: mi riferisco a Ztl e dehor. Nulla è spuntato come un fungo e improvvisamente è stato deciso. E siamo ancora disposti al dialogo: sono l’unico sindaco che ogni mercoledì incontra i cittadini. Non mi vergogno di nulla: andrò sempre a testa alta ma le cose le ho fatte e le farò, con coraggio, per il bene della città. Noi stiamo facendo ciò che per anni, altre amministrazioni, non hanno mai fatto forse per la paura di andare a casa. Per me non funziona così, mi spiace».

Il nodo politico

In aula 17 presenti e sei assenti (Fulvio Deriu, Pino Carboni, Antonio Iatalese, Vincenzo Pecoraro, Davide Tatti, Giulia Solinas), esponenti di FdI, Udc e Psd’Az che hanno aperto la crisi chiedendo la revoca dell’assessore Ivano Cuccu per l’iter sulla Ztl, misura che la stessa maggioranza aveva più volte sostenuto. Revoca che il sindaco non ha firmato.

Le posizioni in Aula

Dai banchi della minoranza arrivano critiche severe: Federico parla «di una giornata triste per la città a causa di un’amministrazione troppo presuntuosa e inadeguata»; Marchi denuncia «un baratto politico in maggioranza che va avanti da 4 anni e che sta tenendo in scacco la città»; Obinu invita a «essere onesti e lasciare se si vuole bene alla città»; Della Volpe chiede di «chiudere 4 anni di esperienza fallimentare»; Locci conclude che «si prenda atto che la maggioranza non c’è». Per la maggioranza il primo a prendere la parola è Roberto Pisanu che parla di «interessi personali», con richieste di assessorati «solo per tornaconto personale» e di un sindaco «tirato per la giacchetta». Gianfranco Porcu riconosce la crisi ma difende il lavoro dell’esecutivo, invitando a superare gli interessi individuali. Giuliano Uras attribuisce tutto ai «personalismi, vai via tu che voglio entrare io: se si va a casa è anche per questo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras