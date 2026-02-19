«La crisi c’è ma io non mi arrendo» 

Che sia crisi è fuori discussione. Lo riconosce lo stesso sindaco al termine di un Consiglio acceso, con bordate tra opposizione e maggioranza ma anche dai partiti agli alleati che sostengono la Giunta. Fino a quando durerà? «Sino a quando io capirò che non ci sono più i presupposti. Se altri mollano se ne assumeranno la responsabilità». Massimiliano Sanna lo ripete più volte nel suo intervento di cinque minuti nel dibattito chiesto dalla minoranza. Poco prima aveva chiesto, «anche a nome della Giunta, il ritiro del punto all’ordine del giorno sul bilancio». Richiesta accolta, così come quella di Maria Obinu di discutere in Aula della crisi.

Il sindaco

«Non è una situazione facile e sembra di rivivere il primo anno quando ho azzerato la Giunta». Sanna rivendica che «i cittadini mi hanno dato un mandato e io lo porterò avanti sino a quando posso». Poi il riferimento a Guido Tendas, «che non si dimise e oggi capisco e apprezzo la sua scelta. Perché se ci sono condizioni, un sindaco deve andare avanti sino alla fine». Il tono si fa più netto quando affronta il merito politico. «Io ho coraggio di portare avanti le nostre scelte. Non possiamo sempre essere remissivi e accettare sempre il dissenso di un gruppo di cittadini, che non rappresenta la totalità, su un’azione dell’amministrazione. Non si lavora così, non ci dobbiamo spaventare e bisogna farle le cose, nel miglior modo possibile con confronti e anni di lavoro: mi riferisco a Ztl e dehor. Nulla è spuntato come un fungo e improvvisamente è stato deciso. E siamo ancora disposti al dialogo: sono l’unico sindaco che ogni mercoledì incontra i cittadini. Non mi vergogno di nulla: andrò sempre a testa alta ma le cose le ho fatte e le farò, con coraggio, per il bene della città. Noi stiamo facendo ciò che per anni, altre amministrazioni, non hanno mai fatto forse per la paura di andare a casa. Per me non funziona così, mi spiace».

Il nodo politico

In aula 17 presenti e sei assenti (Fulvio Deriu, Pino Carboni, Antonio Iatalese, Vincenzo Pecoraro, Davide Tatti, Giulia Solinas), esponenti di FdI, Udc e Psd’Az che hanno aperto la crisi chiedendo la revoca dell’assessore Ivano Cuccu per l’iter sulla Ztl, misura che la stessa maggioranza aveva più volte sostenuto. Revoca che il sindaco non ha firmato.

Le posizioni in Aula

Dai banchi della minoranza arrivano critiche severe: Federico parla «di una giornata triste per la città a causa di un’amministrazione troppo presuntuosa e inadeguata»; Marchi denuncia «un baratto politico in maggioranza che va avanti da 4 anni e che sta tenendo in scacco la città»; Obinu invita a «essere onesti e lasciare se si vuole bene alla città»; Della Volpe chiede di «chiudere 4 anni di esperienza fallimentare»; Locci conclude che «si prenda atto che la maggioranza non c’è». Per la maggioranza il primo a prendere la parola è Roberto Pisanu che parla di «interessi personali», con richieste di assessorati «solo per tornaconto personale» e di un sindaco «tirato per la giacchetta». Gianfranco Porcu riconosce la crisi ma difende il lavoro dell’esecutivo, invitando a superare gli interessi individuali. Giuliano Uras attribuisce tutto ai «personalismi, vai via tu che voglio entrare io: se si va a casa è anche per questo».

