La crisi cancella negozio storico 

Un’attività commerciale si ferma e a Macomer cinque persone restano senza lavoro. Effetto della crisi del commercio, diffusa a più ampio raggio, anche se c’è chi, come il sindaco, coglie una nuova fase. «L’annunciata chiusura di una importante attività commerciale storica è il sintomo di un malessere che riguarda tutto il settore non solo a livello locale», premette Riccardo Uda. E aggiunge: «Questo però non significa che il commercio a Macomer è in caduta libera. Al contrario, negli ultimi tempi si assiste a una ripresa, assieme all’economia locale, dove si punta alla vocazione storica del territorio, quindi al commercio, soprattutto quello legato all’allevamento e alla produzione e trasformazione del latte». Uda parla di «vendita del formaggio a gonfie vele».

Il caso

In questi giorni comunque pesa l’annunciata chiusura del Bricofer, attività storica di piazza Sant’Antonio, cuore pulsante del commercio a Macomer e luogo di riferimento per il territorio. I cinque dipendenti, compreso il responsabile, sono stati informati nei giorni scorsi in maniera non ufficiale che l’attività di Macomer, come è avvenuto a Carbonia all’inizio dell’anno, sarà chiusa entro il 31 dicembre. Resta da capire il perché della fine di un’attività che appare sana. «Non ce lo sappiamo spiegare - dice una dipendente - pare per un calo di fatturato. Pare anche per una scelta fatta a livello nazionale da parte del gruppo Garden. In ogni caso la situazione diventa difficile per i dipendenti, alcuni dei quali ancora lontani dall’età pensionabile e padri di famiglia». Da capire anche se saranno licenziati o accorpati ad un’altra realtà del gruppo.

Preoccupazione

Ovviamente l’annunciata chiusura desta forti preoccupazioni tra gli esercenti commerciali di Macomer, per un possibile effetto domino. «Ci stiamo impegnando per far conoscere alla gente le nostre attività e le proposte in chiave moderna - dice Maddalena Sedda, del Centro commerciale naturale - con iniziative di svago che hanno caratterizzato l’estate con “S’istiu in carrela”, manifestazioni musicali fino ad ottobre. La chiusura di una attività, come Bricofer, non credo che possa influire nell’azione che tutti i commercianti di Macomer stanno portando avanti per promuovere il settore e il territorio».

