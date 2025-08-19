La crisi arriva sui barconi 

Se il weekend di Ferragosto lungo la Costa di Baunei va in archivio con numeri tutto sommato positivi la mancanza degli italiani, solitamente attori protagonisti del pienone agostano tra Santa Maria Navarrese e Cala Luna, si è fatta sentire, soprattutto tra fine luglio e inizio agosto. «Quest’anno il turista di fascia media è andato in difficoltà e nelle prime settimane di agosto abbiamo registrato un notevole calo di presenze – sottolinea Salvatore Cabras, del Consorzio Mare Ogliastra Lines, quattro barconi operativi con partenze da Arbatax e Santa Maria - e siamo convinti che la causa non vada ricercata nei prezzi troppo alti, dato che crociere come le nostre, che in alta stagione non superano il costo di 67 euro a persona, in località costiere del continente sono molto più care; il vero problema sta diventando il costo sempre più alto della traversata in nave necessaria per raggiungere la Sardegna».

Il prezzo non conta

Sulla mancanza dei turisti italiani in questa estate 2025 e sul fatto che non si tratti di una questione di prezzi alti delle escursioni via mare concorda anche Rosa Usala, della Compagnia Fuori Rotta Charter, tre barconi che effettuano mini crociere con annesso aperitivo e pranzo a bordo, con base nella frazione costiera di Baunei. «Noi vendiamo la crociera nella costa baunese, con aperitivo e pranzo, a 80 euro a persona e ad agosto abbiamo lavorato bene – spiega Rosa Usala – e se è vero che si è notata la mancanza del cliente italiano di fascia media, è altrettanto vero che comunque esiste una clientela che è disposta a spendere di più per servizi di qualità; in ogni caso, se non si interviene sugli alti costi della traversata in nave, il turista italiano della classe media è destinato a soffrire anche negli anni a venire».

I dati più evidenti relativi al calo degli italiani lo porta Antonello Cannas, della Compagnia Sardinia Natural Parks, operativa lungo la costa tra Santa Maria e Cala Luna con un barcone e due gommoni. «In questi giorni di agosto ci è capitato di avere a bordo una decina di italiani su totale di centocinquanta passeggeri – racconta Cannas – e va detto che gli stranieri sono tendenzialmente giovani con buona capacità di spesa, che non hanno problemi a spendere qualcosa a bordo, per cibo e bevande, durante la crociera».

Il sindaco

Nella stagione che ha visto l’inaugurazione del sistema di prenotazione online, con tanto di QR Code, è tempo di bilanci anche per il sindaco Stefano Monni, che concorda sul fatto che il turismo è di fronte a una crisi di sistema: «Noi possiamo migliorare i servizi in loco ma sono sempre più numerosi i turisti che lamentano i costi eccessivi della traversata, fattore che incide poi sulla capacità di spesa una volta giunti a destinazione – rimarca Monni - bisogna agire su questa criticità che pesa come un macigno sull’intera Isola».

