La crisi affonda un altro negozio storico 

Fuori dal negozio l’insegna riporta ancora “Forniture elettriche Meloni Costantino”, proprio come cinquant’anni fa, quando è stata affissa. Mezzo secolo in via Giulio Cesare, abbastanza per diventare più di una rivendita di prodotti elettrici: un punto di riferimento per il quartiere, per clienti conosciuti bambini e poi diventati grandi, per tutti quelli che quando avevano bisogno di qualcosa erano certi di trovarla dal signor Costantino e la moglie Lucia. Meloni ha lavorato fino al 2018 – oggi a 93 anni si gode il riposo – e il timone è passato a tre dei quattro figli, Giorgio, Rita e Alessandra.

L’addio

Il cambiamento dei tempi però non fa sconti a nessuno, e questo significa che il 20 dicembre un’altra attività storica di Monserrato, l’ultima rimasta a fornire questo servizio, saluterà per sempre. Troppo ridotto, il volume d’affari, per andare avanti. «La comunità resiste quando tutti si adoperano per sostenersi l’un l’altro, questo spirito ormai si è perso», spiega Giorgio Meloni, oggi intestatario del negozio. «Tanti dicono che da quando hanno aperto i centri commerciali i piccoli negozi chiudono, ma nessun centro viene a prenderti a casa con la forza». Nessuna chance di trovare qualcuno che rilevi l’esercizio («è invendibile»), mentre i tentativi di non chiudere sono stati tanti. «Ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo anche aperto un negozio su eBay: il primo periodo ha funzionato, avevamo pezzi che non si trovavano in giro e sono andati a ruba tra i collezionisti. Poi più niente».

La decisione

Così, poco prima di Natale, la serranda si abbasserà per l’ultima volta. «Ma sarà una festa, una rinascita». Accanto a Giorgio c’è Rita, anche per lei una vita passata dietro il bancone, fin da piccola. «Non stiamo fallendo, stiamo chiudendo prima di avere il minimo debito», precisa. «Da anni avevamo questo pensiero, ma si sperava sempre di riprendersi in determinati periodi. Ora però le persone vengono per cercare quello che non hanno trovato nei centri commerciali». Lontani i tempi in cui prima di un acquisto si chiedeva un consiglio. «Si lavorava bene fino agli anni duemila, poi c’è stato l’arrivo dell’online, ma le cose sono peggiorate soprattutto dopo il Covid». I ricordi, quelli sì, resteranno. «La cosa più bella è il rapporto che si è creato con i clienti, alcuni li abbiamo conosciuti da piccolissimi e ora sono adulti, altri hanno conosciuto noi quando eravamo bambini». Così, durante l’intervista capita anche che le voci si spezzino e gli occhi si inumidiscano, quando dalla porta entra uno degli affezionati. Gli effetti collaterali di una storia lunga mezzo secolo.

