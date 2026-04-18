La Cremonese va a Torino, il Milan a Verona 

La Cremonese col Torino, il Verona ospita il Milan, il Pisa attende il Genoa. Sono i tre impegni delle rivali del Cagliari nella corsa verso la salvezza, col Lecce (terzultimo come i grigiorossi di Giampaolo) che chiuderanno domani al Via Del Mare con la Fiorentina il 33esimo turno della Serie A. L’ultima partita della giornata è Juventus-Bologna, in programma stasera.

Primi a fronteggiarsi (alle 12,30) saranno Cremonese e Torino in una sfida che i padroni di casa, 27 punti, devono vincere per tenere vive le speranze di rimonta, soprattutto dopo il ko di ieri dei rossoblù di Pisacane a Milano con l’Inter. Un successo porterebbe i lombardi a -3 dalla salvezza e potrebbe tenere a distanza il Lecce, impegnato domani (20,45) tra le mura amiche contro i viola che, a loro volta, non sono ancora in zona sicurezza.

Alle 15 il Verona ultimo con 18 punti e quasi spacciato sfida il Milan, in corsa per un posto Champions. Alle 18 il Pisa, nella stessa situazione degli scaligeri, scende in campo contro un Genoa non ancora salvo aritmeticamente ma più tranquillo con i suoi 36 punti. In serata c’è Juve-Bologna, coi bianconeri quarti che tenteranno di allungare in zona Champions e gli emiliani lontani da una qualificazione alle prossime coppe europee.

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