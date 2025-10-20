VaiOnline
Serie A.
21 ottobre 2025 alle 00:22

La Cremonese sogna i 3 punti, l’Udinese si salva 

Cremonese 1

Udinese 1

Cremonese (3-5-2) : Silvestri, Terracciano, Bianchetti, Baschirotto, Zerbin (16’ st Barbieri), Payero (16’ st Lordipanidze), Bondo, Vandeputte (28’ st Sarmiento), Pezzella, Bonazzoli (28’ st Vazquez), Vardy. Allenatore Nicola.

Udinese (3-5-2) : Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli (40’ st Ehzibue), Ekkelenkamp (16’ st Piotrowski), Karlstrom, Atta (40’ st Miller), Kamara; Zaniolo (28’ st Davis), Bayo (16’ st Buksa). Allenatore Runjaic.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : pt 3’ Terracciano; st 5’ Zaniolo.

Note : ammoniti Zerbin, Vandeputte, Payero, Goglichidze, Kabasele, Vardy per gioco falloso.

Cremona. La Cremonese scappa con Terracciano, l’Udinese la riprende con Zaniolo. Un gol e un punto a testa per le squadre di Nicola e Runjaic al termine del posticipo ed è un risultato che tutto sommato soddisfa entrambe le formazioni, ora a quota 10 (i padroni di casa) e 9 punti (gli ospiti). Tra i grigiorossi si è visto titolare per la prima volta in attacco Vardy, acquistato questa estate dal Leicester e protagonista del titolo inglese quando l’allenatore era Ranieri. Tra i bianconeri è tornato in porta Okoye dopo due mesi di squalifica per scommesse. La Cremonese è passata col colpo di testa di Terracciano al 4’ su punizione di Vandeputte, l’Udinese ha recuperato con Zaniolo al 51’. Una traversa di Bonazzoli alla mezz’ora e un palo su punizione per Vazquez al 79’.

