La Cremonese non sfonda il muro del Torino 

Cremonese 0

Torino 0

Cremonese (4-4-2) : Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (37'st Barbieri), Pezzella; Floriani Mussolini (14'st Zerbin), Bondo, Grassi (26'st Payero), Vandeputte (14'st Okereke); Bonazzoli, Sanabria (37'st Djuric). In panchina Silvestri, Nava, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Folino. Allenatore Giampaolo.

Torino (3-4-1-2) : Paleari; Coco, Maripan (22'st Marianucci), Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador (30'st Biraghi); Vlasic (30'st Anjorn); Simeone (22'st Njie, 45' Kulenovic), Adams. In panchina Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Tameze. Allenatore D'Aversa.

Arbitro : Fabbri di Roma.

Cremona. Finisce 0-0 la sfida dell'ora di pranzo tra Cremonese e Torino, un pareggio che serve a poco ai grigiorossi in ottica salvezza e consente invece ai granata di aggiungere un altro piccolo tassello a una situazione già piuttosto tranquilla. Al 16' della ripresa la Cremonese ha trovato la rete con una deviazione di Coco sugli sviluppi di un'azione molto confusa in area ma la rete, dopo consulto Var lungo tre minuti è stata annullata per una carica sul portiere.

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