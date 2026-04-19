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20 aprile 2026 alle 00:10

La Cremonese non sfonda il muro del Torino 

US Lecce's coach Marco Giampaolo during the Italian Serie A soccer match between AC Monza and Lecce at U-Power Stadium in Monza, Italy, 16 February 2025. ANSA / ROBERTO BREGANI
US Lecce's coach Marco Giampaolo during the Italian Serie A soccer match between AC Monza and Lecce at U-Power Stadium in Monza, Italy, 16 February 2025. ANSA / ROBERTO BREGANI
US Lecce's coach Marco Giampaolo during the Italian Serie A soccer match between AC Monza and Lecce at U-Power Stadium in Monza, Italy, 16 February 2025. ANSA / ROBERTO BREGANI

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Cremonese 0

Torino 0

Cremonese (4-4-2) : Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (37'st Barbieri), Pezzella; Floriani Mussolini (14'st Zerbin), Bondo, Grassi (26'st Payero), Vandeputte (14'st Okereke); Bonazzoli, Sanabria (37'st Djuric). In panchina Silvestri, Nava, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Folino. Allenatore Giampaolo.

Torino (3-4-1-2) : Paleari; Coco, Maripan (22'st Marianucci), Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador (30'st Biraghi); Vlasic (30'st Anjorn); Simeone (22'st Njie, 45' Kulenovic), Adams. In panchina Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Tameze. Allenatore D'Aversa.

Arbitro : Fabbri di Roma.

Cremona. Finisce 0-0 la sfida dell'ora di pranzo tra Cremonese e Torino, un pareggio che serve a poco ai grigiorossi in ottica salvezza e consente invece ai granata di aggiungere un altro piccolo tassello a una situazione già piuttosto tranquilla. Al 16' della ripresa la Cremonese ha trovato la rete con una deviazione di Coco sugli sviluppi di un'azione molto confusa in area ma la rete, dopo consulto Var lungo tre minuti è stata annullata per una carica sul portiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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