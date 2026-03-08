VaiOnline
Al via del mare.
09 marzo 2026 alle 00:23

La Cremonese ko Il lecce respira 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lecce 2

Cremonese 1

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti (33' st Jean), Coulibaly (44' st Fofana), Banda (33' st Gandelman); Stulic (20' st Cheddira). In panchina Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N'Dri, Perez, Sottil, Helgason, Marchwinski. Allenatore Di Francesco.

Cremonese (3-5-2) : Audero; Bianchetti (1' st Zerbin), Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte (1' st Payero), Thorsby (17' st Okereke), Maleh, Pezzella (29' st Sanabria); Bonazzoli, Vardy (1' st Djuric). In panchina Silvestri, Nava, Ceccherini, Faye, Bondo, Grassi, Floriani). Allenatore Nicola.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel pt 23' Pierotti, 38' (r) Stulic, nel st 2' Bonazzoli.

Note : a ngoli 4 a 4; recupero 3' e 5': espulsi Pezzella per proteste: ammoniti Bianchetti, Siebert, Djuric per gioco falloso, Luperto, Folino per comportamento non regolamentare; spettatori 27.705 (22.319 abbonati) per un incasso totale di 399.237 euro.

Lecce. Il Lecce si aggiudica lo scontro salvezza con la Cremonese. Passa 2- 1 al termine di una partita dagli altri toni agonistici. I giallorossi vanno sul doppio vantaggio nei primi quarantacinque minuti grazie a Pierotti e Stulic (su rigore), poi subiscono il ritorno di una Cremonese che cambia totalmente pelle grazie ai cambi ad inizio ripresa.

La rete in avvio di secondo tempo firmata da Bonazzoli non è sufficiente alla squadra di Nicola che protesta in maniera furibonda (ne fa le spese Pezzella, espulso) per la mancata assegnazione di un calcio di rigore sul finire dei minuti di recupero per un contatto tra Jean e Sanabria. Gli uomini di Eusebio Di Francesco salgono a 27 punti, staccano i grigiorossi che restano a 24, e subiscono la decima sconfitta nelle ultime quattordici giocate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 