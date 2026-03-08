La Cremonese ko Il lecce respira 

Lecce 2

Cremonese 1

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti (33' st Jean), Coulibaly (44' st Fofana), Banda (33' st Gandelman); Stulic (20' st Cheddira). In panchina Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N'Dri, Perez, Sottil, Helgason, Marchwinski. Allenatore Di Francesco.

Cremonese (3-5-2) : Audero; Bianchetti (1' st Zerbin), Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte (1' st Payero), Thorsby (17' st Okereke), Maleh, Pezzella (29' st Sanabria); Bonazzoli, Vardy (1' st Djuric). In panchina Silvestri, Nava, Ceccherini, Faye, Bondo, Grassi, Floriani). Allenatore Nicola.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel pt 23' Pierotti, 38' (r) Stulic, nel st 2' Bonazzoli.

Note : a ngoli 4 a 4; recupero 3' e 5': espulsi Pezzella per proteste: ammoniti Bianchetti, Siebert, Djuric per gioco falloso, Luperto, Folino per comportamento non regolamentare; spettatori 27.705 (22.319 abbonati) per un incasso totale di 399.237 euro.

Lecce. Il Lecce si aggiudica lo scontro salvezza con la Cremonese. Passa 2- 1 al termine di una partita dagli altri toni agonistici. I giallorossi vanno sul doppio vantaggio nei primi quarantacinque minuti grazie a Pierotti e Stulic (su rigore), poi subiscono il ritorno di una Cremonese che cambia totalmente pelle grazie ai cambi ad inizio ripresa.

La rete in avvio di secondo tempo firmata da Bonazzoli non è sufficiente alla squadra di Nicola che protesta in maniera furibonda (ne fa le spese Pezzella, espulso) per la mancata assegnazione di un calcio di rigore sul finire dei minuti di recupero per un contatto tra Jean e Sanabria. Gli uomini di Eusebio Di Francesco salgono a 27 punti, staccano i grigiorossi che restano a 24, e subiscono la decima sconfitta nelle ultime quattordici giocate.

