La Cremonese elimina la Primavera  

Cagliari 1

Cremonese 2

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev, Casali, Franke, Catena (17’ st Pintus), Mellino, Balde (35’ st Ardau), Conti (1’ st Sulev), Carboni (17’ st Marcolini), Pulina (17’ st Vinciguerra), Achour, Konate. In panchina Renna, Arba, Idrissi, Collu, Cogoni, Pasquale. All. Pisacane.

Cremonese (4-3-3) : Brahja; Martin (30’ st Pentimone), Triacca, Opris (37’ st Mavrommatis), Balasa, Cantaboni, Avitabile, Marino, Faye, Pessolani, Tosca. In panchina Sayaih, Prendi, Lordkipanidze, Lottici, Duca, Stuckler, Gabbiani, Gashi, Nahrundnyy. All. Pavesi.

Arbitro: Poli di Verona.

Reti: 34’ pt Avitabile, 45’ pt Konate, 15’ st Tosca.

Si ferma ai sedicesimi il cammino in Coppa Italia del Cagliari, battuto dalla Cremonese al Crai Sport Center. Dopo una prima mezzora equilibrata, è la Cremonese a sbloccare il punteggio al 34’ con Avitabile. Il Cagliari reagisce e trova il pari con Konate prima dell’intervallo. In avvio di ripresa il Cagliari spreca due chance con Sulev e Carboni. La Cremonese, invece, è cinica: al 60’ Tosca fredda Iliev per il 2-1. A nulla serve il forcing finale dei sardi. A passare il turno sono i grigiorossi.

