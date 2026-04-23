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L’anticipo.
24 aprile 2026 alle 00:34

La Cremonese cerca l’impresa a Napoli 

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A cinque partite alla conclusione del campionato il Napoli è a caccia dei punti che ancora mancano per la qualificazione matematica alla Champions League del prossimo anno. Oggi al Maradona, nell'anticipo serale del venerdì, arriva la Cremonese e non si tratta di un avversario comodo da affrontare. Una vittoria varrebbe anche il rinvio del match point scudetto dell'Inter, impegnata domenica in casa del Torino.

La Cremonese, allenata da Marco Giampaolo, è a -5 dal Cagliari ed è impegnata in un drammatico testa a testa per la salvezza con il Lecce, con cui condivide la terzultima posizione in classifica e ogni punto guadagnato dai grigiorossi potrebbe essere decisivo. Il Napoli, sul fronte opposto, è alla ricerca di se stesso dopo il rovinoso tonfo di sabato scorso con la Lazio che ha consentito al Milan di raggiungere gli azzurri in classifica e addirittura di riappropriarsi della seconda posizione alle spalle della capolista Inter se si considera il criterio della differenza reti. Oggi i partenopei (il fischio d’inizio alle 20.45) puntano decisamente alla vittoria, anche guardando ancora al secondo posto e confidando nelle difficoltà che il Milan potrebbe trovare nella sfida di San Siro con la Juventus, in programma domenica sera.

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