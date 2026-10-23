La creatività è protagonista con Villam’ART 

Domani il ponte coperto di Villamar si trasformerà, per un giorno, in una passeggiata d’arte a cielo aperto. L’occasione è la prima edizione di Villam’ART, festival pensato per far incontrare pittori, scultori, ceramisti e illustratori con il pubblico, trasformando un’area pedonale in un laboratorio espressivo e accessibile. L'appuntamento, firmato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, si inserisce nel progetto triennale “Muralismo e identità culturale”, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, dalla Regione e coordinato dall'Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo. L’iniziativa punta a valorizzare l'eredità artistica del paese e si lega al percorso avviato nel 2025, anno che ha visto la creazione dell'archivio digitale da 123 schede sul patrimonio muralistico villamarese e lo studio della nuova identità visiva curata dalla designer Mara Damiani. A partire dalle 10 del mattino, la scelta del ponte coperto, punto d'unione tra le varie zone del paese, permetterà di rivivere la storia locale. Dedicato ai muralisti Antioco Cotza, Antonio Sanna e Rino Pitzalis, Villam’ART proporrà la nascita di un nuovo murale, workshop per ragazzi e momenti musicali, che culmineranno alle 17:30 nel concerto dal vivo di Claudia Aru.

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