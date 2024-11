La creatività dei quartesi per Halloween 

Non solo «dolcetto e scherzetto». Halloween è diventato l’occasione per i quartesi di dare sfogo alla creatività addobbando le loro case nei modi più diversi, con materiali di riciclo. E lì hanno accolto i bambini protagonisti del “tour mostruoso” tra streghe, zucche e fantasmi.

L’idea è di Pamela Cabras, che ha trasformato anche la sua casa in una sorpresa. »I privati si sono spesi per allestire le abitazioni. Siamo molto contenti dell’adesione, tanto che abbiamo anche dovuto anticipare il tour. È stato divertente non solo per i bambini, ma anche per gli adulti, che hanno dato sfogo alla creatività». Come sempre una delle case preferite è quella di “Scopetta magica”, ovvero Silvia Murgia. Ha iniziato a festeggiare tanti anni fa, quando non lo faceva quasi. Quando ha avuto le doglie era vestita da strega, uno dei suoi bimbi è nato proprio la notte di Halloween.

Già ai primi di ottobre addobba la casa con bare per le scale, altare messicano e vecchine inquietanti. Nelle settimane successive organizza merende stregate con i bambini del vicinato, la notte del 31 apparecchia la tavola per i morti. Mercoledì, novità assoluta, ha inventato la parata degli zombie al parco Matteotti.

Divertimento assicurato anche all’ex caserma di via Roma, dove in tantissimi hanno partecipato all’iniziativa della Pro loco che aveva anche il tunnel dell’orrore.