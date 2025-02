La creatività degli studenti-stilisti 

Un vestito per raccontare l’inquinamento dei mari, uno per la violenza sulle donne, un altro per il trascorrere del tempo. La creatività, l’ambizione, l’attenzione ai temi sociali e il rispetto per l’ambiente si fondono nell’ultima sfida raccolta dagli studenti di tre classi delle medie dell’Istituto Comprensivo di Monserrato: la partecipazione al Junk Kouture, il concorso internazionale di moda sostenibile per i giovani tra i 12 e i 19 anni. Sono ben diciassette gli outfit creati dagli studenti utilizzando solamente materiali riciclati, presentati alla città ieri sera in una spettacolare sfilata nella palestra del Campo di Aviazione. Nell’occasione è stato allestito anche il set in cui sono stati realizzati foto e video da inviare al concorso.

Creatività e impegno

Protagonisti assoluti della serata i giovanissimi designer, che oltre ad aver ideato e realizzato gli abiti, hanno anche fatto da modelli, con la collaborazione di parrucchieri e truccatori professionisti. Ogni abito, come da regolamento del concorso, è stato “collegato” a uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. È così che sono nate creazioni come quella che mostra una medusa intrappolata nelle reti da pesca, un abito che racconta la diversità formato da seicento fiori di carta tutti diversi tra loro, uno assemblato con plastica e altri scarti per richiamare l’attenzione sulla sofferenza del mare; un altro che simboleggia la violenza contro le donne con una ferita rossa che attraversa il corpo della modella. Per l’istituto comprensivo si tratta della seconda partecipazione dopo il successo dell’edizione 2023: gli aspiranti stilisti superarono la fase nazionale accedendo alle finali mondiali a Montecarlo per rappresentare l’Italia. L'obiettivo, anche quest’anno, è di essere selezionati tra i migliori settanta modelli per la prima fase e tra i migliori dieci nella seconda. «È un percorso iniziato a ottobre, quando abbiamo effettuato l’iscrizione», spiega Carla Vargiu, docente referente del progetto. «Il nostro obiettivo come docenti è stato quello di dare l’opportunità ai ragazzi di mettere in pratica le loro idee, anche quelle più difficili e bizzarre».

Il valore della squadra

Durante il tragitto non sono mancate le difficoltà, prima fra tutte il tempo. «E proprio qui sta il valore di questa esperienza: con determinazione e collaborazione si può arrivare fino in fondo. Spero che, oltre al risultato, gli studenti portino via l’entusiasmo di chi ha scoperto il piacere di lavorare insieme per un obiettivo comune». Orgogliosa dei suoi studenti la dirigente scolastica Lisa Cao. «Sono stati bravissimi anche questa volta, oltretutto quando abbiamo partecipato due anni fa eravamo i più giovani, in competizione con licei e istituti di moda». Importante, per l’assessora all’Istruzione Fabiana Boscu, «il raccordo tra scuola e famiglia, che ha portato i genitori a partecipare attivamente ai laboratori in cui i ragazzi assemblavano le loro creazioni».

