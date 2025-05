La Cpi chiede l’arresto di al Masri Polemiche sulla fuga da Torino 

Tripoli. La capitale torna a respirare una calma tesa, che molti temono si possa trasformare nuovamente in tempesta dopo i violenti scontri armati degli ultimi giorni e il crescente malcontento verso la leadership al governo, culminato in una protesta di fronte alla residenza del premier Abdelhamid Dbeibah alla quale le forze di sicurezza hanno risposto con le armi. Un clima di instabilità e tensione al quale l’Italia ha reagito portando a termine l’evacuazione di circa 100 connazionali dalla capitale libica. Ieri, a sorpresa, il Consiglio presidenziale libico guidato da Mohammed Menfi ha emesso una risoluzione che congela tutte le decisioni militari e di sicurezza emanate dal premier del governo, Abdelhamid Dbeibah, compreso lo scioglimento della milizia Radaa che aveva scatenato gli ultimi furiosi combattimenti. Secondo alcuni media locali gruppi di dimostranti hanno «intonato slogan che chiedevano il ritorno di Saif Gheddafi alla presidenza della Libia».

Intanto al Palazzo di Vetro di New York, il procuratore della Cpi Karim Khan ha chiesto alle autorità libiche di arrestare il generale Njeem Osama Elmasry, noto come al Masri - esponente della milizia Radaa - e di consegnarlo alla Corte «affinché possa essere processato». «Abbiamo emesso un mandato di arresto per lui ma è fuggito ed è tornato in Libia passando per l’Italia», ha detto Khan in un briefing al Consiglio di sicurezza Onu. La vicenda al Masri, arrestato lo scorso gennaio a Torino dopo aver assistito a Juventus-Milan e successivamente scarcerato, ha scatenato dure polemiche in Italia.

