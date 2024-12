«La Covid card è inutile»  Maxi sanzione a De Luca 

Napoli. Le smart card prodotte nel 2021 dalla Regione Campania per attestare l’avvenuta vaccinazione contro il Covid sono state uno spreco di risorse pubbliche, un «inutile duplicato del green pass nazionale». Dopo un’inchiesta avviata nel 2022, la sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti condanna il governatore Vincenzo De Luca a risarcire alla Regione 609mila euro. Prosciolti invece i cinque componenti dell’unità di crisi regionale: il coordinatore Italo Giulivo, il suo vice Antonio Postiglione, poi Massimo Bisogno, Ugo Trama e Roberta Santaniello. «Rivendico pienamente e con orgoglio le decisioni assunte a tutela della salute dei miei concittadini - replica De Luca - ricordando che la Campania è la regione che ha avuto il numero più basso di decessi per Covid in relazione alla popolazione. E questo anche grazie al fatto di esserci assunti la responsabilità di decisioni anticipando spesso il governo nazionale. Ovviamente la sentenza sarà immediatamente impugnata. Non vorrei dover rispondere del reato di efficienza». Il danno erariale inizialmente stimato dalla Corte era di 3,7 milioni di euro. I fondi spesi per le card - 90 centesimi ognuna, distribuite per un breve periodo nella prima fase della campagna vaccinale del 2021, poi rimaste a milioni nei depositi - secondo i giudici sono stati, almeno in parte, un peso inutile per le finanze pubbliche.

