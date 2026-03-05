“La Costituzione per tutti”, incontro al Dettori: «Promuoviamo la cultura giuridica tra i giovani» 

Il Liceo classico Dettori ospita “La Costituzione aperta a tutti”, evento itinerante in tutto il territorio nazionale per «promuovere e diffondere la cultura giuridica tra i giovani di tutta Italia e rendere il diritto sempre più accessibile a tutti». L’incontro pubblico, che chiude l’ottava edizione, è programmato nell’aula magna di via Cugia per mercoledì 11 marzo, dalle 10, con uno specifico focus sulla lingua e sull’identità culturale.

Il ciclo di conferenze è organizzato da Lefebvre Giuffrè, in collaborazione con l’Università Roma Tre e l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica.

Interverranno: Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Cagliari; Marta Caredda, ricercatrice all’Università Roma Tre; Monica Ruggiu, dirigente del Liceo Dettori; Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sardegna; Antonio Delfino, manager della Relazioni Esterne e Istituzionali alla Lefebvre Giuffrè; i costituzionalisti Gianmario Demuro e Ilenia Ruggiu dell’Ateneo di Cagliari, e Marco Ruotolo dell’Università Roma Tre.

