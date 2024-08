La Costituente del M5S, vertici sardi con Conte Ma i militanti si dividono 

Il Movimento Cinque Stelle cerca un equilibrio, undici anni dopo la prima grande abbuffata di voti alle Politiche del 2013. Sotto il profilo dell’ispirazione ideologica, equivale a una vita fa. Il limite dei due mandati è entrato in crisi, mentre l’imperativo delle corse elettorali solitarie ha lasciato il posto alle alleanze, tanto a destra quanto a sinistra. In Sardegna il motto «mai col Pd» è stato spazzato via dalla nuova “creatura” chiamata Campo largo, con Alessandra Todde prima governatrice dell’Isola insieme ai dem. È in questo doppio scenario, nazionale e regionale, che i sardi di M5S si preparano per la Costituente del 4 ottobre. I vertici del movimento stanno tutti con il presidente Giuseppe Conte, mentre dalla base arrivano critiche e bordate.

Il primo a parlare

Ettore Licheri è il senatore che coordina il M5S sardo. Proprio su decisione di Conte. «Più di un cittadino su due – spiega – non va a votare. Si parla tanto di crisi delle democrazie occidentali ma nessun partito si interroga o intraprende iniziative concrete per comprendere e superare le ragioni dell’astensionismo. Noi lo chiederemo ai nostri iscritti e ai nostri simpatizzanti. Tutti potranno partecipare e decidere. Il Movimento traccerà per la prima volta la strada di un innovativo processo costituente. Garantiremo il rispetto del pensiero progressista che si oppone alle destre reazionarie e il rigore etico nella gestione della cosa pubblica».

Sostegno al presidente

Anche Todde deve la sua scalata alla Regione a Conte, che un anno fa l’ha preferita agli altri candidati (inclusi Licheri e l’assessora al Lavoro, Desirè Manca). Tanto che a Beppe Grillo, finito sotto tiro per aver detto a Conte che «il M5S o cambia o muore», la governatrice ha replicato: «Mi auguro che Conte ci guidi ancora a lungo, io sarò al suo fianco». Stesso sentire per Alessandro Solinas, l’oristanese del Consiglio regionale: «Il M5S si prepara ad aprire un momento collettivo, dove la nostra comunità avrà modo di riflettere e confrontarsi sul futuro. Daremo il nostro contributo per rafforzare la proposta politica e consolidarci nei territori».

Le tre fasi

La Costituente è stata un’idea di Conte che dopo la lettera di Grillo ha scelto la forma partecipativa «per rilanciare il nostro progetto», sottolinea Michele Ciusa, capogruppo di M5S in Consiglio regionale. Il percorso si articolerà in tre momenti. A fare da filtro saranno trecento delegati scelti dai vertici, ciò che sulla carta blinda il mandato di Conte. Ma i big sardi tralasciano l’aspetto. «La Costituente – continua Ciusa – serve per coinvolgere la base e ridarci una linea precisa. Non che l’avessimo persa – sottolinea a domanda precisa – ma aver governato il Paese è stato un momento di transizione che va trasformato in qualcosa di più chiaro. Conte rappresenta la maturazione del M5S, ma a Grillo sta a cuore lo stesso progetto».

La fuga

È lontano dai posti di comando che si registra il malumore. Lo scollamento tra vertici e base muove il j’accuse. Ma almeno quattro militanti, contattati al telefono, declinano l’invito a rendere pubblica l’insoddisfazione. Lo fa invece Gavino Bigella che a Porto Torres è stato presidente del Consiglio quando M5S espugnò il Comune con Sean Wheeler sindaco (era il 2015). «Da amministratore ho patito la latitanza dei portavoce nazionali e regionali che, soprattutto alla fine del nostro mandato nel 2020, non hanno mai sostenuto l'azione amministrativa del Comune». Bigella per disaffezione è passato la scorsa primavera con il Psi. «Ho preferito impegnarmi in un altro partito piuttosto che assistere alla trasformazione del M5S nell’ombra di se stesso, dove è diventato importante consolidare i posti di Licheri, Todde e Manca, anche al prezzo di perdere per strada decine e decine di attivisti e migliaia di voti».

Gli addii

I conti sulle preferenze li ha fatti anche Maurilio Murru, storico presidente del Consiglio comunale di Sassari. «Alle Amministrative del 2019 il M5S raccolse 8.500 voti; alle elezioni di giugno non è andato oltre i 3.500». Murru ha pagato con l’espulsione la permanenza nella maggioranza del sindaco Campus con cui il M5S si alleò quattro anni fa, con il beneplacito di Licheri prima e Todde poi. Poi la nascita del Campo largo e l’ordine di cambiare rotta. «Al potere ho preferito la dignità e la coerenza – sottolinea Murru -. Di certo, spiace vedere la governatrice circondata da persone che non hanno uguale spessore». In Ogliastra non è andata meglio. «Nei primi anni – dice Cristian Ponti, un ex referente territoriale – il Movimento si proponeva come alternativo ed era basato sulla partecipazione attiva. Col tempo è stato trasformato in un'entità più simile ai partiti tradizionali, con decisioni calate dall'alto. Il mio appoggio a Todde resta incondizionato, ma sono rimasto deluso anche per il modo in cui vengono gestite le candidature: un’evoluzione negativa che ha finito per ignorare le opinioni degli attivisti».

