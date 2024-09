«La Costa Verde è senza medico? Mi rimetto il camice» 

È in pensione da sei anni, ma sulla Costa Verde continua a visitare i malati, fare diagnosi, offrire ascolto, nel periodo estivo dà sostengo ai giovani volontari del 118. Come ha fatto durante mezzo secolo di professione. Stavolta gratuitamente. Giorgio Pusceddu ha 76 anni, è semplicemente “dottor Pusceddu” per i residenti, per i proprietari delle villette estive e per i turisti. Fiero di non aver chiuso ancora le porte, mostra un sorriso e una maglietta bianca con la scritta “No accudu”. «È stato il dono di un papà», spiega, «quando da studente di medicina mi chiamò disperato per visitare i suoi bambini, in una vecchia roulotte vicino alla spiaggia. Nessun dubbio, si trattava di rickettisiosi da zecche. La cura ha funzionato. Andavo a visitarli nelle ore più impensate, dovendo “accudire” gli studi a Cagliari, la mia famiglia a Mogoro, i primi pazienti. Eccomi qui: ce l’ho fatta, sacrifici tanti, entusiasmo di più».

Il medico

Professione pediatra, con la passione del mare, quello della Costa Verde, dove ha sempre trascorso il suo tempo libero, nella villa di Torre dei Corsari, ereditata dalle zie. «Quando sono arrivato a Torre - racconta - ero un ragazzino. Fu amore a prima vista. Le case erano pochissime. Una volta cresciuto cominciai a fare il medico volontario per i pochi residenti. Mi chiamavano a tutte le ore. È una località distante dall’abitato, senza servizi, figuriamoci un medico. Una militanza giovanile entusiasmante anche se molto faticosa. Chilometri a piedi per raggiungere i malati, di giorno e di notte. Un’attività senza filtro e senza appuntamento: le porte di casa aperte a tutti. Non solo nelle emergenze, quando uno sta male cerca aiuto e a due passi dal mare la gente non sa dove andare».

I cambiamenti

«Mi sono impegnato con l’impresa che ha dato vita a questo villaggio per realizzare la sede della guardia medica turistica per tutto il litorale. All’inizio un miracolo: due sedi, una a Torre e l’altra a Portu Maga. Sono durate poco: chiuse. Il fatto è che il Servizio sanitario nazionale è stato impoverito anno dopo anno e adesso ci ritroviamo senza medici. Sul litorale anche l’emergenza è un problema serio. Spesso resta solo l’elisoccorso. A volte mi tocca fare da tramite con le farmacie per l’acquisto delle medicine, diversamente i pazienti dovrebbero spostarsi nei paesi, a 40 chilometri. Per questo oggi i medici in pensione continuano l’attività».

Discorso a parte per i bambini. «Come dire no ai turisti che mi portano i piccoli? Ne ho curato tantissimi, tre generazioni. Una soddisfazione: la pediatria è una missione. Quando non c’era la linea telefonica, e qui è arrivata molto tempo dopo, le mamme bussavano alla porta in piena notte. La Sip per venirmi incontro mi ha fornito un apparecchio particolare. È un dono al medico condotto , mi dissero. Di tutto questo litorale».

L’affetto

Riconoscenza ed affetto nelle parole della gente. Lo testimonia una mamma, Vittoria Corrias: «Erano gli anni Ottanta quando mi ha salvato una bambina. Per rispetto la sorellina l’ho chiamata col nome della figlia del dottore». E Salvatore Soro: «La sua presenza è stata preziosa». Quindi un residente, Felice Toscano: «Un servizio essenziale reso con professionalità e generosità». Così Mario Mura: «Tutte le volte che ho avuto bisogno, dottor Pusceddu c’è stato». E Rosy Largiu: «Un medico attento alle esigenze di questi luoghi lontani dai paesi e città. Grazie per quello che ha fatto e che continua a fare».

