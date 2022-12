La Costa Verde apre ai camperisti 

Dopo 42 anni di attesa, sulla Costa Verde sorgerà un’area sosta camper, dotata di tutti i comfort, nel villaggio turistico di Portu Maga, fra la spiaggia di Piscinas e il bivio per Montevecchio. Il Comune di Arbus ha pronto il progetto, con tutte le autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche necessarie in una fetta di terra di pregio ambientale. «L’impegno – dice il sindaco di Arbus Paolo Salis – è arrivare puntuali per la prossima stagione estiva, mettendo così fine all’assenza di un servizio importante lungo i 47 chilometri del litorale».

Il progetto

«Per facilitare l’intervento – spiega Salis – la sosta nascerà all’interno del parcheggio che c’è già in località Su Pistoccu, dove la parte riservata ai camper verrà delimitata con una recinzione. La scelta è anche strategica, l’area infatti consente di accedere con facilità all’Ecoparco di Piscinas, porre fine alla sosta selvaggia in un tratto di costa gettonata dai turisti, da Gutturu ‘e Flumini fino a Portu Maga. Inoltre è vicina alla pineta comunale, 174 ettari di verde, affidati da poco all’agenzia Forestas per far crescere il turismo sociale». Un costo di 50 euro per realizzare 10 piazzole, due per i diversamente abili, colonnine di ricariche elettriche, bagni, docce e spazi riservati agli animali d’affezione, con servizi essenziali. «I fondi – conclude Salis – saranno in parte recuperati fra le pieghe del nostro bilancio e in parte da un bando ad hoc della Regione, cui abbiamo partecipato».

La storia

Era il 1980 quando per la prima volta negli atti del Comune, nel Piano di lottizzazione della Costa Verde, apparve l’area sosta camper a Portu Maga. «L’idea e gli aspetti del progetto - chiarisce il gestore delle strisce blu sulla spiaggia di Scivu, Rossano Vacca – è stata ripresa in considerazione da altre amministrazioni comunali, ma solo ora sembra che vada in porto, forse grazie all’approvazione del Puc. Ogni anno assistiamo impotenti all’arrivo di numerosi camperisti e di contro neppure uno spazio per l’accoglienza. Il risultato sono i camper sparsi ovunque, l’inquinamento e le tantissime multe per divieto di sosta. Fatti che non fanno di certo bene al turismo». E proprio l’assessore di riferimento, William Collu, parla dei vantaggi che porterà l’iniziativa: «Un volano per la nostra offerta turistica, un potenziamento dei servizi che renderà il nostro mare più apprezzato».