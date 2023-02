La Costa Smeralda scalda i motori 

Chiuse le celebrazioni per i 60 anni dalla fondazione, nel 2023 la Costa Smeralda rilancia ancora sul mercato delle vacanze puntando su prestigiose collaborazioni e grandi eventi. «La percezione della destinazione e dell’intera Isola è ottima nell’intero bacino del Mediterraneo - sottolinea Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda -. Siamo stati riconosciuti come pionieri in passato e, oggi, come leader per saper valorizzare nel tempo il modello turistico creato 60 anni fa dal principe Aga Khan. Ne abbiamo riscontri costantemente. Non ultimo, durante l’evento Italia è Cultura che fa tappa in tutta Europa e mi ha riservato il ruolo di relatore finale del summit tra le delegazioni di 14 nazioni in rappresentanza della Sardegna ad Agrigento».

In vetrina

La partnership con MSC Crociere sotto i riflettori durante le 5 serate del Festival di Sanremo; gli investitori dell’impero del lusso LVHM di Bernard Arnault che hanno appena siglato la gestione degli storici hotel Romazzino e Pitrizza; l’apertura del calendario eventi a maggio con il Premio letterario Costa Smeralda e il Porto Cervo Wine & Food Festival sono azioni all’interno di un piano strategico che fanno da volano per la Sardegna. «Non solo siamo ottimisti sui numeri della prossima estate, ma siamo anche forti delle risposte ricevute in termini di qualità e di immagine - prosegue Persico -. C’è grande interesse per la Sardegna come meta che è sinonimo di esclusività e unicità anche grazie al lavoro dell’assessorato regionale al Turismo. Dal sentimento emerso alla Bit di Milano emerge un’ulteriore conferma. L’alleanza della Costa Smeralda con marchi prestigiosi rafforza l’intero “sistema Isola”, una terra magica che beneficia della visibilità di questi nomi per lanciare le sue peculiarità in ogni angolo del globo».

Wine and food festival

Con il ritorno a pieno regime del calendario eventi in collaborazione con Marriott e Smeralda Holding, a Porto Cervo si investe sui pilastri del turismo del futuro: l’ambiente e la cultura. «La Sardegna in questi campi la fa da padrone», afferma il presidente: «Abbiamo sempre creduto nel valore delle risorse naturalistiche e della cultura». Al centro del Wine & Food Festival, dal 11 al 14 maggio, si parlerà di “vino e cibo del futuro in relazione ai cambiamenti climatici”. L’appuntamento promette opportunità in una vetrina internazionale per le aziende, come il premio PCWFF Award, e per il pubblico, appuntamenti collaterali dedicati a musica, degustazioni e arte.