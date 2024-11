«La Costa Smeralda come un limbo» “La Coda del Diavolo” da oggi su Sky 

Luca Argentero è il protagonista del nuovo thriller girato in Sardegna che debuta questa sera su Sky Cinema. L’opera, che ha tra i suoi set pincipali Porto Rotondo, Porto di Punta Marana Marinella, Marina di Cugnana, Cala Moresca, Villa Li Ruini a Poltu Quatu, Aggius e Tempio, racconta di una Sardegna fredda e oscura, dove il delitto di una giovanissima ragazza nasconde una realtà sconvolgente. L’opera è prodotta da Groenlandia e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

La storia

Sante Moras, ex poliziotto oggi guardia carceraria interpretato da Argentero, viene accusato di un omicidio che non ha commesso: un uomo, colpevole di aver seviziato e ucciso una ragazza, viene trovato morto durante il suo turno di custodia. Costretto quindi alla fuga, e inseguito dal determinato commissario Tommaso Lago (Francesco Acquaroli), Sante decide che l'unico modo per salvarsi è andare fino in fondo e cercare la verità. Grazie all’aiuto di Fabiana Lai (Cristiana Dell’Anna), una giornalista che segue il caso, scoprirà delle verità sconcertanti: Sante non è il solo a essere in pericolo, e deve agire prima che altre ragazze innocenti vengano uccise.

«Terra straordinaria»

“La Coda del Diavolo” «è una nuova dimostrazione di come la Sardegna sia sempre più vista come una terra ideale per l’adattamento di importanti opere letterarie da parte di produzioni nazionali e internazionali di grande richiamo», spiega Franco Cuccureddu, assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. «Location straordinarie come le coste galluresi o i boschi di Tempio dimostrano la grande varietà non solo sul piano turistico e paesaggistico ma anche cinematografico e drammaturgico, svelando inedite potenzialità narrative anche per thriller o polizieschi come questo».

Il regista

Alla regia del lungometraggio - tratto dal romanzo del 2018 di Maurizio Maggi ed edito da Longanesi - troviamo Domenico De Feudis, regista e sceneggiatore pugliese, già assistente alla regia per di Paolo Sorrentino. «Mi hanno sempre affascinato le storie di uomini emarginati che affrontano le avversità in maniera temeraria per riscattarsi dalla loro condizione», ci racconta il regista De Feudis, “il film parla di questo. Sante Moras è un alieno, un uomo profondamente ferito dalla vita, che ha scelto di rendersi invisibile e di autorecludersi. La sua paralisi viene però interrotta da un nemico, anch’esso invisibile, che lo costringerà a una lunga fuga dove dovrà dimostrare la sua innocenza. In questo senso ho trovato necessario portare i personaggi ad avere un ampio respiro, con l’obiettivo di dare alla vicenda toni epici. Per questo ho voluto fotografare la Sardegna come un limbo, dove i personaggi fluttuano smarriti nella natura incontaminata e ventosa. La Costa Smeralda che conosciamo con il freddo si plasma, diventando spettrale, avvolta dalla nebbia e dal mare increspato».

La proiezione speciale

Appuntamento sul grande schermo del cinema Odissea di Cagliari mercoledì alle 21.30. Parteciperanno alla proiezione speciale il regista e parte del cast.

