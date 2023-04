“La cospirazione del Cairo” per un cinema da maestro 

Ci sono occasioni in cui il cinema dimostra un coraggio tale e una forza nei contenuti da rivelarsi non meno impattante di un’azione politica o di un movimento di protesta. Molto spesso si è persi nel marasma di prodotti troppo simili, con strutture narrative rodate che se da un lato possono riconoscersi funzionali al proprio scopo dall’altro non godono di quella scintilla che nasce, spesso, proprio dall’effetto straniante di una voce fuori dal coro, nel caso specifico di un’opera che parla un linguaggio tutto diverso. “La cospirazione del Cairo” si rivela a questo proposito una perla rara, qualcosa che - potremmo azzardarci a dire - faticherà a ripetersi nella cinematografia futura. Sono rari i casi in cui un regista decide di affrontare così approfonditamente tematiche tanto delicate e sconvolgenti, sfruttando tutta la propria sensibilità e padronanza del mezzo comunicativo.

La storia

Il Cairo diventa lo scenario di un film d’inchiesta in cui al sostrato documentaristico si associano elementi più simili al thriller o allo spy-movie. Adam è un ragazzo, figlio di un pescatore, incline agli studi teologici e filosofici. Decide di inoltrare la domanda di ammissione all’Università di Al-Azahr, nel Cairo, e dopo un esito positivo viene accolto nella struttura come nuovo allievo. Ma l’improvvisa morte del Grande Imam - la massima carica religiosa - destabilizza la situazione politica: i servizi segreti cercano con ogni mezzo di favorire l’elezione di un sostituto che sia quanto più in linea possibile con le direttive del Presidente, favorendo l’osmosi tra il potere governativo e quello spirituale nel mantenimento dello status quo. Per neutralizzare possibili contendenti, il colonnello Ibrahim recluterà il giovane accademico in qualità d’infiltrato, in modo da poter intervenire dall’interno dell’ateneo e pilotare in incognito il piano di controllo del paese.

La regia

Alla sua quinta pellicola, il regista svedese di origini egiziane Tarik Saleh si aggiudica il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes e si avvale di un cast proveniente da vari paesi di cultura araba. Lo scelte espressive adottate son talmente congrue da sembrare quasi ovvie, se non fosse che dietro una simile apparenza si celi un meccanismo perfetto di ingranaggi ben oliati. Il modo in cui la regia asseconda la scrittura è misurato col contagocce, i primi piani sui volti dei personaggi o alcuni specifici dettagli raccontano mirabilmente ciò che alle parole non è concesso esprimere, arricchendo la narrazione quel tanto che è necessario, senza scadere in superflui formalismi. I luoghi di preghiera, le affollate vie della città e le stanze in cui si esercita la legge assumono la funzione di personaggi attivi non meno degli straordinari attori chiamati a muovere le vicende. A mettere in risalto le loro performance sono soprattutto gli sguardi, gli istanti di silenzio, piccole gestualità che svelano - al loro opposto - un subbuglio emotivo difficile da trattenere, evidenziando così l’alta posta delle azioni in gioco, che li fa vibrare di una vigile instabilità. Assistere ad operazioni di così pregiata fattura, sorprendenti per l’audacia nell’approfondire i temi esposti senza tradire il mezzo artistico - e anzi, contestualizzandolo al meglio possibile - è un’esperienza, in definitiva, che arricchisce come poche altre.