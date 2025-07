La COS vuole Feola Ragni (Cagliari) piace in D e in Eccellenza  

Si scalda il mercato nei dilettanti. In Eccellenza, il Villasimius ingaggia il portiere Matteo Forzati, la scorsa stagione al Budoni. Il portiere Adam Idrissi dell’Iglesias sarebbe vicino al Tempio. La COS corteggia il centrocampista Andrea Feola, ex Monastir, Trapani e Bari. In arrivo dal Monastir Sergio Nurchi e Stefano Sarritzu. L’esterno Giacomo Santoro piace al Budoni. Mentre Kaio Piassi e Blas Tapparello sono ad un passo dall’Ilvamaddalena. Il centrocampista Michele Ragni (classe 2008) del Cagliari piace a diverse società di Serie D e Eccellenza. Tempo di saluti in casa Taloro Gavoi: in partenza Pierpaolo Falchi, Alessandro Pusceddu e Filippo Littarru.

Promozione

Carlo Saba, ex Uta, è il nuovo allenatore dell’Atletico Cagliari e sarà affiancato da Giampiero Poddie. Anche la Villacidrese annuncia il nuovo tecnico: si tratta di Diego Mingioni che nelle ultime tre stagioni ha guidato il Carbonia in Eccellenza ottenendo sempre la salvezza. Completano lo staff, il vice Nicola Lampis e il preparatore atletico Andrea Defraia. Il diesse è Luca Pittau.

Bonorva scatenato: tesserati il centrocampista Luca Tedde, ex Latte Dolce e Uri, Vittorio Spanu, ex Usinese, Luigi Solinas, proveniente dal Galtellì, il difensore Claudio Gallotta (2007 cresciuto nel Latte Dolce), l’esterno Alessandro Pusceddu, ex Taloro Gavoi, il bomber Michele Chelo, ex Usinese, Ossese, Fertilia e giovanili di Torres e Cagliari e il centrocampista Samuele Pinna, ex Ossese, Uri e Torres. Confermati Angelo Brizzi, Matteo Sanna, Amadou Camara e Luigi Zappareddu. L’ex Tharros Lorenzo Manzato si accasa col Terralba. L’Ozierese conferma il capitano Salvatore Apeddu e tessera il portiere Gabriele Mereu. Hanno firmato per l'Usinese gli attaccanti Victory Igene, Fabio Lauria e Alessio Grassi, il portiere Pietro Tanca, i centrocampisti Ivan Coradduzza e Francesco Bianco, ed il difensore Diego Gabriel Giachero.

Nei campionari minori, a Fonni arriva la punta Tadeu Junior Moro. Il portiere Matteo Trini, ex Nuorese e Macomerese, passa al Montalbo insieme all’attaccante Antonio Sias (ex Tavolara). Nicola Zunnui, ex Sinnai e Castiadas, è il nuovo allenatore dell’Asseminese. Il Sant’Anna Arresi di Roberto Cani ingaggia l’attaccante Samuele Curreli.

