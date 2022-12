La Cos vola con Demontis 

Cos 1

Tivoli 0

Costa Orientale Sarda (3-5-2) : Floris, Derbali, Vesi, Zanoni, Loi (29’ st Cogotti), Mattia Floris, Ladu (23’ st Piredda), Demontis, Cossu (18’ st Garzeli), Contu (29’ st Manca), Nurchi (23’ st Mancosu). In panchina De Luca, Moi, Cadau, Pinna. Allenatore Antonio Carta.

Tivoli (4-4-2) : Simeoni, Valentini, Laurenti, Vecchi, Vagnoni, Torsellini, Falilo, Catarinozzi (33’ st Lisari), De Fato, Pellegrini, Provinzano. In panchina Gobbi, Arcieri, Rossi. Allenatore Romondini.

Arbitro : Agostoni di Milano.

Rete : 8’ pt Demontis.

Note : espulso Mancosu al 28’ st; ammoniti Valentini, Derbali, Vagnoni.

Tertenia. Con una rete di Andrea Demontis a inizio gara la Costa Orientale Sarda piega il Tivoli e stacca il biglietto per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un’altra ottima prestazione da parte degli uomini di Francesco Loi al campo ”Is Arranas”. I gialloblù, soprattutto nel primo tempo, hanno creato tantissimo senza però concretizzare le occasioni, sia per la bravura del portiere del Tivoli sia per un pizzico di sfortuna.

I padroni di casa scendono in campo con determinazione prendendo da subito le redini del gioco. E dopo 8’ passano in vantaggio: Demontis riceve palla sulla trequarti, scambia con Floris e dal limite dell’area con un preciso rasoterra spedisce la palla all’angolino alla destra di Simeoni. All’11’ il portiere in due tempi si oppone a una conclusione di Ladu dalla distanza. Al 14’ Demontis verticalizza per Cossu che davanti alla porta non trova lo specchio. Al 21’ l’estremo difensore ospite blocca a terra un tiro di Demontis. Alla mezzora una punizione di Ladu da 25 metri si stampa sull’incrocio.

La ripresa

Nella ripresa è ancora la Cos a creare le migliori occasioni: al 13’ gran sinistro di Ladu, Simeoni respinge. Al 25’ una conclusione di Mattia Floris fa la barba al palo. Al 28’ il direttore di gara espelle Mancosu, subentrato a Nurchi da pochi minuti, per un fallo su De Fato. Una decisione apparsa affrettata. Al 41’ deviazione aerea del neo entrato Lisari, la palla si perde di poco sul fondo. Sul capovolgimento di fronte Floris impegna Simeoni.

Il tecnico

«Siamo felicissimi per il passaggio del turno», ha detto il vice allenatore Antonio Carta, che ha sostituito Francesco Loi, «ci tenevamo. In partenza le squadre erano 166, siamo rimasti in 16. Le vittorie fanno bene per il morale. Attraversiamo un ottimo momento. La gara? Positiva, è mancato un pizzico di cinismo per chiuderla. Ha giocato chi è sceso meno in campo, sono stati tutti eccezionali ».

