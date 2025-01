La Cos vede la luce, l’Olbia sta ingranando 

Vincono Costa Orientale Sarda e Olbia, perdono Ilvamaddalena (nel derby con la Cos) e Latte Dolce, pareggia l’Atletico Uri. La Serie D conferma la sua fama di campionato tutt’altro che scontato, tanto che all’indomani della 4ª giornata di ritorno chi era dato per spacciato è a un passo dai playout e chi veleggiava verso i playoff deve ricominciare a guardarsi le spalle.

Sopravvivenza

In ottica salvezza l’1-0 di Cos-Ilvamaddalena, deciso della sfortunata autorete di Nana al 32’ della ripresa, potrebbe essere il risultato spartiacque della stagione delle due formazioni sarde, appaiate in classifica all’ultimo posto con 18 punti e uno di gap dagli spareggi. Al terzo risultato utile consecutivo, i sarrabesi proseguono la scalata verso la conferma della categoria iniziata con l’arrivo in panchina di Sebastiano Pinna, con cui hanno conquistato 16 punti in 10 partite fino ad agganciare i galluresi che, per contro, nonostante un mercato di riparazione di tutto rispetto non riescono a svoltare.

Meglio sta l’Atletico Uri, che dallo scontro diretto col Terracina, finito 0-0, ha tratto un punto utile per tenere dietro i laziali e accorciare le distanze dalla zona salvezza, ora a +4, dando continuità ai risultati dell’ultimo mese, che ha fruttato due vittorie e altrettanti pareggi.

Il rilancio

Un gradino sopra, con 22 punti, si staglia l’Olbia, rilanciata dal successo interno con l’Anzio. Un entusiasmante 3-2 caratterizzato dai primi gol stagionali del baby Rizzo e del nuovo acquisto Buschiazzo e dalla rete decisiva della garanzia De Grazia, arrivata a metà ripresa con le squadre sul 2-2. E anche dal ritorno al “Nespoli” con la maglia bianca di Ragatzu e Biancu: il quartese è stato grande protagonista dal primo minuto della partita ed è stato applauditissimo a fine gara dai tifosi, che sperano in lui per agganciare prima possibile il dodicesimo posto. Una posizione che vale la zona salvezza, che dista 3 lunghezze ed è occupata (guarda caso) dal Monterotondo, avversario del prossimo turno.

Infine il Latte Dolce: pesantissima la sconfitta subita dai sassaresi sul campo del Savoia (reduce, peraltro, dal blitz in casa dell’Ilvamaddalena), con aggancio in classifica a quota 29. Nel girone delle sarde tra playoff e playout ballano 13 punti e sette squadre, ma nessuno, fatta eccezione per la capolista Cassino, che ha 42 punti, e la vice primatista Gelbison, che segue a -1, può dirsi salva.

